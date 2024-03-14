نصرالله لنتنياهو: أنت خسرت الحرب ولو ذهبت إلى رفح- (فيديو)



وقال“في هذا الشهر يقف نتنياهو ليقول إذا لم نذهب إلى رفح نخسر الحرب، وأنا أقول لو ذهبت إلى رفح أنت خسرت الحرب ولا يمكنك القضاء على حماس ولا على المقاومة وإذا كنت تطمع أن يرفع لك أهل غزة الأعلام البيضاء لرفعوها في وقت سابق ورغم المجازر والجوع أهل غزة لا يزالون يحتضنون المقاومة”.



وأكد“أن واحدة من علامات النصر والهزيمة لاسرائيل هي عدم القدرة على القضاء على حركة حماس”. وسأل“من تفاوضون اليوم؟“حماس، وهي تفاوض نيابة عن المقاومة ولا تفاوض من موقع ضعف بل تضع الشروط، وكل الفصائل الفلسطينية وإرادة أهل غزة تُجمع على وقف العدوان وليس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار”.





وفي إطلالة خلت من النبرة المرتفعة والتهديد بالرد على الغارات الإسرائيلية، تطرّق نصرالله إلى جبهة الجنوب بقوله“في الفترة الأخيرة زاد غضب العدو وارتفع غضب المستوطنين بفعل تواصل عمليات المقاومة في لبنان وهذه الجبهة تواصل ضغطها على العدو”، واستحضر“كلاماً للإمام موسى الصدر حول المعركة مع إسرائيل في عام 1975 عندما لم يكن هناك جمهورية إسلامية في إيران”، ومما ورد في كلام الإمام الصدر“هذا قدرك وواجبي أن أموت في سبيل القدس وليس الفلسطينيين هذا واجب كل مسلم ومسيحي”.



ورد نصرالله على رؤساء أحزاب في لبنان ومن يقول ماذا حققت جبهة الجنوب لغزة، بالقول“جبهتنا اللبنانية تؤدي واجبها وتقوم بدورها بشكل كامل في هذه المعركة وصراخ المستوطنين يعلو من المقاومة”. ودعا إلى” الاستماع إلى المسؤولين والخبراء الإسرائيليين الذين يقولون إن جنودهم يتكبدون أثماناً باهظة”، قائلا إن“إسرائيل تتكتم على الخسائر من دبابات وعسكر”. وأشار إلى“مشكلة يعانيها وزير الحرب الإسرائيلي لذلك يطرح التجنيد”.وخلص نصرالله إلى القول“جيش العدو مستنزف على كل الجبهات، ومن يريد أن يقيم ما تقوم به المقاومة في الجبهة اللبنانية هو ردع العدو عن الذهاب إلى حرب مع لبنان”.

وختم بالقول“الغلبة والنصر هو لمن يصبر ويتحمل والأمر يحتاج إلى بعض الوقت ومجتمع العدو بدأ عليه التعب وسيفرض عليه وقف العدوان والاعتراف بفشله”.-(وكالات)