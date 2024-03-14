لماذا يُخيف التيك توك امريكا؟



بل انطلقت قبل سنوات وعلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، رغم أنه انقلب مؤخراً على حظر التطبيق، ودافع عنه.، نقلا عن العربية نت.



لكن هذا التوافق الغريب بين الديمقراطييين والجمهوريين الذي قلما شهدته الساحة السياسية مؤخراً، أثار العديد من التساؤلات، حول السر الذي وحد الحزبين في مواجهة مجرد تطبيق فيديوهات، يحظى بشهرة واسعة بين المراهقين والشباب حول العالم عامة والولايات المتحدة أيضا.



ففيما رأى البعض أن السبب يكمن في احتمال تعريض بيانات ملايين الأميركيين للخطر وتسليمها إلى بكين، ألمح آخرون إلى سر دفين وخلطة تكمن في طريقة عمل هذا التطبيق.



الخلطة السحرية



إذ أصبح واضحا أن التهديد الأمني الذي يشكله تيك توك لا يتعلق بمن يملكه بقدر ما يتعلق بمن يكتب التعليمات البرمجية والخوارزميات التي تجعله فعالاً.



فهذه الخوارزميات، التي توجه كيفية مراقبةالتطبيق لمستخدميه وتزويدهم بالمزيد مما يريدون، هي الخلطة السحرية للتطبيق الذي يمتلكه 170 مليون أميركي الآن على هواتفهم، أي نصف عدد سكان البلاد، حسب صحيفة "نيويورك تايمز"

إلا أن تلك الخوارزميات يطورها مهندسون يعملون في الشركة الصينية الأم، ByteDance، التي تقوم بتجميع التعليمات البرمجية في سرية تامة ضمن مختبرات البرمجيات الخاصة بها في بكين وسنغافورة وماونتن فيو، وكاليفورنيا.



لكن الصين أصدرت قوانين صارمة لجهة الكشف عن تلك البرمجيات أو بيعها للغرباء والأجانب، من ضمنها ضرورة الحصول على موافقة الحكومة، وهو أمر مستبعد في ظل التوتر الحاصل بين البلدين منذ فترة.



فراري بلا محركها!



ما يعني أن بيع تيك توك لمالك أميركي دون "الكود الأساسي للخواروميات" قد يكون أشبه ببيع سيارة فيراري دون محركها الشهير.

إذ يرى بعض المراقبين أن نسخة جديدة من تيك توك بدون خوارزميتها الكلاسيكية قد تصبح عديمة الفائدة بالنسبة للمستخدمين وعديمة القيمة للمستثمرين.



إلى جانب كل هذا، اتهم التطبيق الشهير بالترويج لسردية معينة أو بروباغندا ضد أخرى، والتشويش على قضايا عالمية مهمة أو حتى أميركية كالانتخابات وغيرها.



وفي هذا السياق، أوضح أنتوني جولدبلوم، وهو عالم بيانات في سان فرانسيسكو، دعا إلى حظر التطبيق، في تعليق نشره مؤخراً على منصة إكس، وأثار اهتماما واسعاً، أنه وجد من خلال متابعاته وتحليلاته أن عددًا أكبر بكثير من المشاهدات لمقاطع الفيديو التي تحتوي على وسوم مؤيدة للفلسطينيين مقارنة بتلك التي تحتوي على هاشتاجات مؤيدة لإسرائيل، انتشرت على تيك توك في الفترة الماضية، ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أوكتوبر.



لكنه أشار في الوقت عينه إلى أنه في بعض الأحيان كانت تصل إلى 69 مقابل 1 لصالح مقاطع الفيديو التي تحتوي على وسوم مؤيدة للفلسطينيين.



في المقابل، نفت تيك توك مراراً ترويجها لجانب واحد من قضية ما على حساب آخر.



أكبر تهديد



يشار إلى أن تصويت النواب الأميركي أمس على مشروع القانون هذا يعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد ترامب. لا سيما أن أغلبية 352 نائباً صوتوا عليه مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين.



علماً أن الكثير من المشرعين أكدوا أمس أن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمين مراهقين للتطبيق، أبدوا معارضتهم القوية لهذا التشريع، في محاولة للضغط على النواب.



لكن تيك توك قد يواجه لاحقا مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية.



فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونا "سيؤدي إلى حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في أميركا للخطر".



إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن الشركة "لن تتوقف عن القتال" وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر