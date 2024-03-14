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ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى31341

3/14/2024 2:34:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان والمجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي الى 31341 شهيدا و73134 مصابا .

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ160 على قطاع غزة الى انه لايزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.

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