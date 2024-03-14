ماذا سيحدث إذا استخدم السلاح النووي.. ومن هي الدول التي تمتلكه؟



وتعترف ثماني دول بامتلاكها أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، باكستان، الهند وكوريا الشمالية.



وفي المجمل، يقترب المخزون النووي العالمي من 13 ألف قطعة سلاح، وفق "اتحاد العلماء المعنيين" (ucsusa ) وهي منظمة غير ربحية، مقرها الولايات المتحدة



وفي حين أن المخزون النووي العالمي الحالي أقل مما كان عليه خلال الحرب الباردة - عندما كان هناك ما يقرب من 60 ألف قطعة سلاح في جميع أنحاء العالم - إلا أن هذا لا يغير التهديد الأساسي الذي تمثله هذه الأسلحة المهددة للبقاء.



على سبيل المثال، تبلغ قوة الرؤوس الحربية الموجودة على غواصة أميركية واحدة مسلحة نوويا سبعة أضعاف القوة التدميرية لكل القنابل التي ألقيت خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي في اليابان.



وتعمل جميع القوى النووية الكبرى تقريبا -بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين- على زيادة ترساناتها النووية بشكل كبير من حيث الحجم أو القدرة أو كليهما.



من يملك أكبر عدد من الأسلحة النووية؟



تمتلك روسيا الأسلحة النووية الأكثر، مع 5997 رأسا نوويا. وتليها الولايات المتحدة بـ 5428 سلاحا نوويا، تستضيفها الولايات المتحدة و5 دول أخرى: إيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، وفق موقع الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية " icanw" .



ويبلغ إجمالي الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا وحدهما 90% من الأسلحة النووية في العالم.



والعدد الإجمالي الدقيق للرؤوس الحربية لكوريا الشمالية، وإسرائيل التي لم تعلن رسميا بامتلاك أسلحة نووية، غير مؤكد.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لتطوير ما بين 40 إلى 50 سلاحا، في حين تمتلك إسرائيل مواد تكفي لما يصل إلى 200 رأس حربي، مع ما يقدر بنحو 90 رأسا حربيا موجودا.



الولايات المتحدة



تضم الترسانة الأميركية نحو 5428 سلاحا نوويا، 1744 منها منتشرة وجاهزة للتسليم.

ويتم الاحتفاظ بالأسلحة في غواصات وصوامع صواريخ بعمق 80 قدما في خمس من ولايات السهول الكبرى.



ويتم تخزين البعض الآخر في قواعد القوات الجوية، حيث يمكن تحميلها على قاذفات بعيدة المدى.



وتنتشر مئة قنبلة أميركية في قواعد جوية في خمس دول أوروبية.



وما يقرب من نصف الأسلحة المنتشرة يتم الاحتفاظ بها في حالة تأهب قصوى، ويمكن إطلاقها بسرعة كبيرة بعد أمر رئاسي.



روسيا



تضم الترسانة الروسية على ما يقرب من 6000 رأس حربي (5997)، تم نشر 1584 منها.



وفي حين اتفقت الدولتان على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الثنائية الوحيدة المتبقية بينهما، والتي يطلق عليها اسم "ستارت الجديدة"، فإن تنفيذ المعاهدة معلق حاليا ومن غير المرجح أن يتم استئنافه حتى يتم التوصل إلى حل ما لحرب روسيا على أوكرانيا.

الصين



طورت الصين أسلحة نووية خلال الحرب الباردة، واحتفظت منذ ذلك الحين بترسانة متواضعة نسبيا.



ومع ذلك، فإن الأرجل الثلاثة لقواتها النووية، والمعروفة أيضا باسم الثالوث النووي، في طور التعزيز والتوسع، وعلى رأسها بناء ثلاثة حقول لصوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) في ثلاثة مواقع شمال غرب الصين.



الحجم الدقيق لترسانة الصين غير واضح، ويقدره الخبراء بحوالي 410، بينما يقول البنتاغون إنه وصل إلى 500 وسيستمر في النمو.



وبسبب حجمها المتواضع، تحافظ الصين على الغموض بشأن ترسانتها.



وعلى النقيض من روسيا والولايات المتحدة، فإن الصين لا تبقي صواريخها في حالة تأهب قصوى.



المملكة المتحدة



تمتلك المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 120 سلاحا نوويا، متاحا من الناحية التشغيلية (رؤوس حربية موجودة على متن غواصاتها أو يمكن تحميلها بسرعة كبيرة).

البلاد لديها 40 منتشرة، جاهزة في أي وقت.



كل هذه الأسلحة يتم إطلاقها من البحر وتحملها صواريخ باليستية من طراز ترايدنت يتم إطلاقها من الغواصات وتم شراؤها من الولايات المتحدة.



وتراجعت المملكة المتحدة عن تعهدها السابق بأنها لن تتجاوز الحد الأقصى البالغ 180 رأساً حربياً نووياً، وأعلنت أن سقفها الجديد سيكون 260 رأساً حربياً، أي بزيادة تزيد على 40 في المئة.

فرنسا



تمتلك فرنسا ترسانة تضم نحو 290 سلاحا نوويا منتشرا. وتعتمد معظمها على الغواصات، والباقي على صواريخ كروز التي تطلق من الجو.



كوريا الشمالية



مع انتهاء الحرب الباردة، وجدت كوريا الشمالية نفسها في حالة من الاضطراب الاقتصادي.

وفي محاولة يائسة للحصول على النفوذ الدبلوماسي ورغبة في الحصول على ضمانات أمنية، سارع قادتها إلى تسريع برنامجهم النووي.



وانتهت محاولات الولايات المتحدة للحد من البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية بالفشل.



واليوم تمتلك كوريا الشمالية من المواد النووية ما يكفي لصنع 45 إلى 55 رأساً نووياً، وربما قامت بتجميع ما بين 20 إلى 30 سلاحاً نووياً.



كما تواصل تطوير قدراتها الصاروخية بعيدة المدى، رغم أن قدراتها لا تزال غير واضحة.



الهند



تمتلك الهند نحو 160 سلاحا نوويا وتنتج مزيدا، ورغم أن الصراعات المستمرة منذ فترة طويلة مع باكستان كانت تاريخياً محور تركيز البرنامج النووي الهندي، فإنها تشعر أيضاً بقلق متزايد بشأن العلاقات مع الصين.



باكستان



يعتقد المحللون أن باكستان زادت بشكل مطرد ترسانتها إلى 170 سلاحا نوويا في السنوات الأخيرة وما زالت تنتج المزيد.



ومن المرجح أن يعتمد الحجم المستقبلي لترسانتها وتركيبتها بشكل كبير على ما تفعله الهند. إلا أن التركيز المتزايد على الأسلحة النووية "التكتيكية" قصيرة المدى يثير المخاوف من أن باكستان ربما تخفض عتبة استخدام هذه الأسلحة.



تأثيرات استخدام السلاح النووي؟



المدى القصير



يمكن لسلاح نووي واحد أن يدمر مدينة ويقتل معظم سكانها. العديد من الانفجارات النووية فوق المدن الحديثة ستقتل عشرات الملايين من الناس. وقد تصل الخسائر الناجمة عن حرب نووية كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا مثلا إلى مئات الملايين.



تستغرق كرة النار الناتجة عن الانفجار النووي حوالي 10 ثوانٍ لتصل إلى الحد الأقصى لحجمها.



يطلق الانفجار النووي كميات هائلة من الطاقة على شكل انفجار وحرارة وإشعاع. تصل سرعة موجة الصدمة الهائلة إلى عدة مئات من الكيلومترات في الساعة.



ويؤدي الانفجار إلى مقتل أشخاص بالقرب من نقطة الصفر، ويتسبب في إصابات في الرئة وتلف في الأذن ونزيف داخلي في مناطق أبعد.



يتعرض الناس لإصابات نتيجة انهيار المباني والأجسام الطائرة. الإشعاع الحراري شديد للغاية لدرجة أن كل شيء تقريبًا بالقرب من نقطة الصفر يتبخر.



وتسبب الحرارة الشديدة حروقًا وتشعل الحرائق على مساحة كبيرة، والتي تتجمع في عاصفة نارية عملاقة.

وحتى الأشخاص الموجودون في الملاجئ تحت الأرض يواجهون الموت المحتمل بسبب نقص الأكسجين والتسمم بأول أكسيد الكربون.



ويمكن لرأس حربي نووي واحد أن يقتل مئات الآلاف من البشر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية وبيئية دائمة ومدمرة.



وتفجير سلاح نووي واحد فقط فوق نيويورك من شأنه أن يسبب ما يقدر بنحو 583.160 حالة وفاة.



المدى الطويل



على المدى الطويل، تنتج الأسلحة النووية إشعاعات، تقتل أو تصيب الأشخاص المعرضين لها بالمرض، وتلوث البيئة، ولها عواقب صحية طويلة المدى، بما في ذلك السرطان والأضرار الجينية.



وقد أدى استخدامها على نطاق واسع في التجارب الجوية إلى عواقب وخيمة طويلة المدى.

ويتوقع الأطباء أن نحو 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيموتون في نهاية المطاف بسبب السرطان بسبب التجارب النووية الجوية التي أجريت بين عامي 1945 و1980.



أمثلة سابقة



لا شك أن أبرز مثال عن الآثار المدمرة للسلاح النووي هو ذلك الذي كانت مدينتا هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين مسرحا له.



وكان قصف الولايات المتحدة لمدينتي هيروشيما وناغازاكي في 6 و9 أغسطس 1945، أولى الحالات التي استخدمت فيها القنابل الذرية ضد البشر، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وطمس المدن، وساهم في نهاية الحرب العالمية الثانية وفق موقع الأرشيف الوطني الأميركي.