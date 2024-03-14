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الاحتلال يعتقل 7585 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

3/14/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 20 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وأريحا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وقال البيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7585 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أن الحصيلة تشمل المعتقلين من منازلهم، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كـ"رهائن".

وقال البيان إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، بعد مرور 160 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية؛ بما فيها الدولية، والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة. (بترا)

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