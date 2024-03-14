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بسبب الأوضاع في الشمال.. الاحتلال يلغي الاحتفال بذكرى وفاة النبي موسى

3/14/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاحتفال بذكرى وفاة النبي موسى- الأسبوع المقبل- في جبل ميرون بالجليل الأعلى.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر في جيش الاحتلال قوله إن إلغاء الاحتفال الجماعي جاء على خلفية الأوضاع الأمنية في الشمال، واستمرار القصف المتبادل مع حزب الله وفصائل فلسطينية على طول الحدود مع لبنان منذ عدة أشهر. (الجزيرة نت)

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