بسبب الأوضاع في الشمال.. الاحتلال يلغي الاحتفال بذكرى وفاة النبي موسى

بسبب الأوضاع في الشمال.. الاحتلال يلغي الاحتفال بذكرى وفاة النبي موسى
التاريخ
3/14/2024 2:34:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاحتفال
بذكرى وفاة النبي موسى- الأسبوع المقبل- في جبل ميرون بالجليل الأعلى.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر في جيش الاحتلال
قوله إن إلغاء الاحتفال الجماعي جاء على خلفية الأوضاع الأمنية في الشمال،
واستمرار القصف المتبادل مع حزب الله وفصائل فلسطينية على طول الحدود مع لبنان منذ
عدة أشهر. (الجزيرة نت)
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