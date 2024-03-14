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حماس تدعو لكسر الحصار على الأقصى في أول جمعة من رمضان

3/14/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، الفلسطينيين إلى كسر الحصار عن المسجد الأقصى والدفاع عنه أمام العدوان الإسرائيلي في الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وقالت الحركة في بيان، "نستنفر جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل للمشاركة العاجلة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام العدوان الصهيوني الذي يتربص به في هذه الأوقات".

وأضافت: ندعو الفلسطينيين للمشاركة الفاعلة في كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه.

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