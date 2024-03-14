حماس تدعو لكسر الحصار على الأقصى في أول جمعة من رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس،
الفلسطينيين إلى كسر الحصار عن المسجد الأقصى والدفاع عنه أمام العدوان الإسرائيلي
في الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وقالت الحركة في بيان، "نستنفر جماهير
شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل للمشاركة العاجلة في الدفاع عن
المسجد الأقصى أمام العدوان الصهيوني الذي يتربص به في هذه الأوقات".
وأضافت: ندعو الفلسطينيين للمشاركة الفاعلة في
كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه.
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