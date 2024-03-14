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بسبب الحالة الجوية.. وفاة 60 شخصا وإصابة 34 في أفغانستان

3/14/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت قناة "Tolo News" الأفغانية بمصرع 60 شخصا على الأقل وإصابة 34 آخرين جراء سوء الأحوال الجوية في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.
ونقلت القناة عن وزارة إدارة الكوارث في الحكومة الأفغانية المؤقتة أنه "خلال الأيام الـ23 الأخيرة... لقي 60 شخصا على الأقل مصرعهم... وأصيب 34 آخرون بجروح بسبب تساقط الثلوج وهطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد".

وأضافت أنه خلال هذه الأيام تم تدمير أكثر من 1600 منزل، ونفق أكثر من 177 ألف رأس من الماشية.

وتابعت نقلا عن ممثل وزارة إدارة الكوارث جانان سائك، أن الوزارة تقدم مساعدة للعائلات المتضررة.

كما قالت القناة إن وزارة الأشغال العامة للبلاد أعلنت إغلاق ممر سالانغ وعدد من الطرق السريعة في مقاطعات باميان وغور وساري بول ونورستان وفرح بسبب تساقط الثلوج الكثيفة.

من جهتها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية لوزارة النقل والطيران المدني الأفغانية من أن الظروف الجوية القاسية قد تتناول 15 محافظة أفغانية. (RT)

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