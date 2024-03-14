نتنياهو يؤكد الاستمرار بالتحرك في رفح للقضاء على حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن هناك ضغوطا دولية لمنع التحرك في رفح
جنوب قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو: "أرفض تلك الضغوط، وسأذهب
إلى هناك للقضاء على حماس".
وخلال الأسابيع الماضية، أبدى عدد كبير من
الدول العربية والغربية- ومن بينها الولايات المتحدة حليفة تل أبيب- رفضهم سعي "إسرائيل"
لاجتياح رفح، التي تحوي أكثر من مليون نازح فروا من مناطق قطاع غزة جراء القصف
الإسرائيلي. (الجزيرة نت)
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