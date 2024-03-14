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نتنياهو يؤكد الاستمرار بالتحرك في رفح للقضاء على حماس

3/14/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن هناك ضغوطا دولية لمنع التحرك في رفح جنوب قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو: "أرفض تلك الضغوط، وسأذهب إلى هناك للقضاء على حماس".

وخلال الأسابيع الماضية، أبدى عدد كبير من الدول العربية والغربية- ومن بينها الولايات المتحدة حليفة تل أبيب- رفضهم سعي "إسرائيل" لاجتياح رفح، التي تحوي أكثر من مليون نازح فروا من مناطق قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي. (الجزيرة نت)

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