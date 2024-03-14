غانتس: لن أشارك الليلة بمناقشة قانون تجنيد المتدينين اليهود

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يشارك الليلة بمناقشة قانون تجنيد المتدينين اليهود.
وتسود حالة من الترقب داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث من المفترض أن ينتهي آخر الشهر الحالي سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود "الحريديم" الإعفاء من الخدمة العسكرية، مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وأمهلت المحكمة العليا حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يصل عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بتجنيدهم، ويُعتبرون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
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