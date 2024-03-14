23 شهيدا بقصف الاحتلال مخيمي النصيرات والشاطئ بغزة



وبحسب مصادر فلسطينية، شن الطيران الحربي غارات عنيفة على منزل غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 15 شهيدا من مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، تم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.



كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "جريمة الاحتلال اغتيال رئيس لجنة الطوارئ في رفح ونائب مسؤول عمليات الشرطة".



وقال المكتب في بيان إن استهداف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية "عمل إجرامي يهدف لإحداث الفوضى.