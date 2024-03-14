Thursday, 14 March 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تونس: إصابة 38 عاملا بانفجار بالمنطقة البترولية

3/14/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب 38 عاملا بحروق، بسبب انفجار وقع اليوم الخميس، جراء تسرب للغاز بالمنطقة البترولية بمدينة "برادس" جنوب العاصمة تونس.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية "الدفاع المدني" العميد معز تريعة في تصريح صحفي، إن تسربا للغاز حدث أثناء عملية تعبئة بمركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية بالمنطقة البترولية "برادس" تسبب في انفجار عدد من قوارير الغاز.

وأشار تريعة إلى أنه تم نقل 17 عاملا أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجة الأولى والثانية من مجموع 38 إصابة الى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكدا تسخير 12 شاحنة إطفاء، و8 سيارات إسعاف حماية مدنية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف صحة لإطفاء الحريق وإجلاء المصابين.

MENAFN14032024000072011014ID1107978749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث