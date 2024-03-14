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البيت الأبيض: لم نر خطة من إسرائيل لحماية المدنيين برفح

3/14/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الإدارة الأميركية إنها لم تر بعد أي خطة من إسرائيل بشأن حماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح.


وأكد البيت الأبيض أن لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وملاحقة قادة حماس لكن عليها حماية عمال الإغاثة والمدنيين.


وأشار إلى أن المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافية وأن الجانب الإسرائيلي لم يبذل الكثير من الجهد لزيادة تدفقها.

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