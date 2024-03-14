البيت الأبيض: لم نر خطة من إسرائيل لحماية المدنيين برفح

البيت الأبيض: لم نر خطة من إسرائيل لحماية المدنيين برفح
التاريخ
3/14/2024 2:34:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الإدارة الأميركية إنها لم تر بعد أي خطة من إسرائيل بشأن حماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح.
وأكد البيت الأبيض أن لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وملاحقة قادة حماس لكن عليها حماية عمال الإغاثة والمدنيين.
وأشار إلى أن المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافية وأن الجانب الإسرائيلي لم يبذل الكثير من الجهد لزيادة تدفقها.
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