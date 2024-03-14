البيت الأبيض: لم نر خطة من إسرائيل لحماية المدنيين برفح



وأكد البيت الأبيض أن لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وملاحقة قادة حماس لكن عليها حماية عمال الإغاثة والمدنيين.



وأشار إلى أن المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافية وأن الجانب الإسرائيلي لم يبذل الكثير من الجهد لزيادة تدفقها.