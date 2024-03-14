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العقبة: استمرار أكبر حملة مساعدات لغزة خلال رمضان (فيديو)

3/14/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ​أحمد الرواشدة

تواصل غرفة تجارة العقبة حملتها الخاصة بشهر رمضان المبارك لدعم الاهل في قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات المعنية في محافظة العقبة.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني أن هذه الحملة التي تأتي خلال الشهر الفضيل هي استمرار للحملات السابقة التى قامت بها غرفة تجارة العقبة لجمع التبرعات والمساعدات لصالح الاهل في قطاع غزه، مؤكدا ان غرفة التجارة تستقبل المساعدات يوميا في مقرها وساحاتها المجهزة، داعيا كافة القطاعات الاقتصادية في محافظة العقبة ورجال الاعمال واهل الخير والشركات والمؤسسات والجمعيات سرعة تقديم المساعدات لاهلنا في غزة الصامدة، داعياً في الوقت ذاته ان تكون المساعدات مستلزمات طبية او ملابس جديدة وغير مستعملة اضافة الى المواد الغذائية وكل مايلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.

وبين عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة على أن غرفة تجارة العقبة بدأت في استقبال اولى التبرعات الاسبوع الماضي بعد قيامها بتجهيز كافة الاماكن في الغرفة لاستقبال المساعدات والتي تأتي خلال الشهر الفضيل دعما للأهل في قطاع غزة، منوها الى ان غرفة عمليات متكاملة في الغرفة لمتابعة واستقبال هذه المساعدات او من خلال التوجه إلى كل من يرغب بتقديم مساعدات غذائية او طبية او ملابس وغيرها ونقلها من خلال الغرفة الى اماكن التخزين بالغرفة.

وكانت غرفة تجارة العقبة قد ارسلت خلال الفترة الماضية 16 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة لقطاع غزة.

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