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باحثان من اليرموك يحصلان على دعم لمشروعهما حول المساحات الخضراء

3/14/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصل الباحثان من جامعة اليرموك، الدكتور خالد هزايمة من قسم الجغرافيا في كلية الآداب، والدكتور مهيب عواودة من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، على دعم لمشروعهما البحثي من صندوق دعم البحث العلمي التابع لمؤسسة عبد الحميد شومان .


ويهدف المشروع الموسوم بعنوان "التحليل الجيومكاني للمساحات الحضرية الخضراء وجودة الهواء في عمّان في ضوء الرؤية الحكومية: خطة عمل مناخ عمّان: رؤية عمّان 2050" إلى إنتاج خرائط تفصيلية عالية الجودة عن نوعية ومساحات المناطق الخضراء في عمّان، ودراسة العلاقة بين توزيع المساحات الخضراء والتلوث الهوائي، بالإضافة إلى تقييم دور المساحات الخضراء في تحسين نوعية الهواء والراحة للسكان.


وستستخدم هذه الدراسة تقنيات ونماذج التحليل الجيومكاني لتقييم المساحات الخضراء الحضرية وجودة الهواء ودورها في النظام البيئي المحلي للمدينة من خلال استخدام مرئيات الاستشعار عن بعد عالية الوضوح المكاني وأجهزة رصد جودة الهواء منخفضة التكاليف.


كما سيتم الاعتماد على الطرق الكارتوغرافية لإنشاء الخرائط الخاصة بالدراسة ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية.


ويأتي هذا المشروع بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى، إذ سيصار إلى اختيار مواقع معينة ضمن حدود الأمانة لتركيب مجموعة من أجهزة استشعار جودة الهواء، ومتابعة سجلاتها خلال فترة التنفيذ الممتدة حتى عام 2026.


وتأتي هذه الدراسة انسجاماً مع رؤية وفلسفة جامعة اليرموك في تنفيذ ابحاث علمية تطبيقية تخدم المجتمع، وفي إطار توثيق التعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ومؤسسات دعم البحث العلمي الوطنية.

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