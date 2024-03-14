صناعة وتجارة إربد: لا مخالفات بانتهاك السقوف السعرية

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، أن المنشآت التجارية في المحافظة ملتزمة بالسقوف السعرية المعلنة.



وقال الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لم يتم تحرير أي مخالفة متعلقة بانتهاك السقوف السعرية المعلنة منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وأضاف الجمرة، أن الفرق التفتيشية الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية حررت منذ بداية شهر رمضان 6 مخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية.

وذكر، أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، وأن أسعارها ضمن الحد الطبيعي والمعلن عنه.

وأشار إلى أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد وعبر خطها الساخن (02/7277715)، لم تتلقَ أي شكوى، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.