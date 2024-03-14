إتلاف 141 كيلوغرامًا لحوم غير صالحة للاستهلاك بالرصيفة



وأكد متصرف لواء الرصيفة عمر الحديد، أن عمل لجنة السلامة العامة مستمر وبشكل دوري خلال شهر رمضان المبارك للتفتيش على جميع الأسواق بمختلف القطاعات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وشروط السلامة العامة ولا تهاون مع أي مخالف، وتم تحويل المخالفين للجهات القضائية المختصة.



وأشار الحديد إلى أن التوجيهات للجنة السلامة العامة بأن يكون عملها إرشاديا بالدرجة الأولى لتوجيه التجار نحو العمل ضمن الاشتراطات الصحية المعمول بها.