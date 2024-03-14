Indosat Ooredoo Hutchison وnetcracker تعززان الشراكة للارتقاء بمبادرات الجيل القادم من النطاق العريض

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Netcracker Technology وشركة Indosat Ooredoo Hutchison ‏(Indosat) اليوم أن Indosat ستقوم بتوسيع شراكتها مع Netcracker لدعم أعداد المشتركين المتزايدة في خدمة الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) والتي زادت بمقدار عشرة أضعاف بعد التوسع الكبير في بصمة الألياف الخاصة بالمشغل. أصبحت الشراكة رسمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر MWC Barcelona 2024 الأسبوع الماضي.

باستخدام محفظة Netcracker Digital BS ، ستعمل Indosat على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها لتلبية احتياجات أعمالها سريعة النمو بشكل أفضل، بما في ذلك دعم النطاق العريض المنزلي HBB))، والوصول اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت(OTT) .

وبينما تشهد إندونيسيا نموًا اقتصاديًا وتصنيعًا سريعين ، فإن التحول الرقمي سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الابتكار وتحديث البنية التحتية للاتصالات داخل البلاد. وتهدف الشراكة المستمرة إلى تعزيز أعمال النطاق العريض المنزلي لشركة Indosat من خلال بنية تحتية رقمية موسعة وتعزيز الاتصال حيث يدعم المشغل التحول الرقمي في إندونيسيا دعمًا للمبادرات الحكومية.

ستمكّن Netcracker Digital BSS شركة Indosat Ooredoo Hutchison من استكشاف فرص جديدة لتحقيق الدخل وستبسط أعمالها وعملياتها لدعم عروض المنتجات والخدمات الجديدة.

صرح Vikram Sinha، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison قائلاً: "في Indosat، نطمح إلى أن نصبح المحرك الرئيسي لتمكين إندونيسيا، ويعكس التعاون مع Netcracker رؤيتنا المشتركة لتسريع التحول الرقمي في البلاد". "ستوسع هذه الشراكة محفظتنا وتوسعأعمال النطاق العريض المنزلي لدينا، مما يساعدنا على تقديم تجارب رقمية عالمية المستوى لعملائنا باستمرار. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستضع علامة فارقة جديدة في رحلة التعاون الطويلة الأمد بين Indosat وNetcracker".

وقال Sylvain Seignour، رئيس Netcracker: "يسعدنا أن Indosat Ooredoo Hutchison قد اختارت Netcracker كمورد مفضل لتكنولوجيا المعلومات حيث تضيف الشركة خطوط أعمال جديدة وتعزز حضورها عبر محتلف شرائح العملاء". "إن شراكتنا مع مجموعتي Ooredoo وHutchison ذات مغزى كبير، ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم".

حول Netcracker Technology

يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولى أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وليصبحوا من رواد عصر الجيل الخامس.

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

حول Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (شركة Indosat، مدرجة في بورصة إندونيسيا تحت الرمز: ISAT) لديها رؤية لتصبح شركة الاتصالات الرقمية الأكثر تفضيلاً في إندونيسيا. توفر Indosat، جنبًا إلى جنب مع شركاتها الفرعية والشركات التابعة لها، الخدمات الخلوية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات والألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) وخدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية والخدمات الرقمية الأخرى. لدى Indosat هدف أكبر يتمثل في تمكين إندونيسيا، وبروح Gotong Royong، تريد Indosat أن تكون المتعاون الرئيسي في تحقيق ذلك وإحداث تغيير ذي مغزى.

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