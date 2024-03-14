Indosat Ooredoo Hutchison وnetcracker تعززان الشراكة للارتقاء بمبادرات الجيل القادم من النطاق العريض

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Netcracker Technology وشركة Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) اليوم أن Indosat ستقوم بتوسيع شراكتها مع Netcracker لدعم أعداد المشتركين المتزايدة في خدمة الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) والتي زادت بمقدار عشرة أضعاف بعد التوسع الكبير في بصمة الألياف الخاصة بالمشغل. أصبحت الشراكة رسمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر MWC Barcelona 2024 الأسبوع الماضي.
باستخدام محفظة Netcracker Digital BS ، ستعمل Indosat على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها لتلبية احتياجات أعمالها سريعة النمو بشكل أفضل، بما في ذلك دعم النطاق العريض المنزلي HBB))، والوصول اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت(OTT) .
وبينما تشهد إندونيسيا نموًا اقتصاديًا وتصنيعًا سريعين ، فإن التحول الرقمي سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الابتكار وتحديث البنية التحتية للاتصالات داخل البلاد. وتهدف الشراكة المستمرة إلى تعزيز أعمال النطاق العريض المنزلي لشركة Indosat من خلال بنية تحتية رقمية موسعة وتعزيز الاتصال حيث يدعم المشغل التحول الرقمي في إندونيسيا دعمًا للمبادرات الحكومية.
ستمكّن Netcracker Digital BSS شركة Indosat Ooredoo Hutchison من استكشاف فرص جديدة لتحقيق الدخل وستبسط أعمالها وعملياتها لدعم عروض المنتجات والخدمات الجديدة.
صرح Vikram Sinha، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison قائلاً: "في Indosat، نطمح إلى أن نصبح المحرك الرئيسي لتمكين إندونيسيا، ويعكس التعاون مع Netcracker رؤيتنا المشتركة لتسريع التحول الرقمي في البلاد". "ستوسع هذه الشراكة محفظتنا وتوسعأعمال النطاق العريض المنزلي لدينا، مما يساعدنا على تقديم تجارب رقمية عالمية المستوى لعملائنا باستمرار. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستضع علامة فارقة جديدة في رحلة التعاون الطويلة الأمد بين Indosat وNetcracker".
وقال Sylvain Seignour، رئيس Netcracker: "يسعدنا أن Indosat Ooredoo Hutchison قد اختارت Netcracker كمورد مفضل لتكنولوجيا المعلومات حيث تضيف الشركة خطوط أعمال جديدة وتعزز حضورها عبر محتلف شرائح العملاء". "إن شراكتنا مع مجموعتي Ooredoo وHutchison ذات مغزى كبير، ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم".
حول Netcracker Technology
يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولى أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وليصبحوا من رواد عصر الجيل الخامس.
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
حول Indosat Ooredoo Hutchison
Indosat Ooredoo Hutchison (شركة Indosat، مدرجة في بورصة إندونيسيا تحت الرمز: ISAT) لديها رؤية لتصبح شركة الاتصالات الرقمية الأكثر تفضيلاً في إندونيسيا. توفر Indosat، جنبًا إلى جنب مع شركاتها الفرعية والشركات التابعة لها، الخدمات الخلوية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات والألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) وخدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية والخدمات الرقمية الأخرى. لدى Indosat هدف أكبر يتمثل في تمكين إندونيسيا، وبروح Gotong Royong، تريد Indosat أن تكون المتعاون الرئيسي في تحقيق ذلك وإحداث تغيير ذي مغزى.
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