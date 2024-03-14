حازت شركة Pacific Prime على جائزة Cigna لأفضل منتج لعام 2023 للأفراد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Pacific Prime Dubai للوساطة الصحية العالمية على جائزة أفضل منتج لعام 2023 للأفراد مع شركة Cigna لأدائهم الممتاز في دبي ضمن فئة الوسطاء الأفراد.

تم تسليم الجائزة من قبل Leah Cotterill، الرئيس التنفيذي للتوزيع في Cigna، وJerome Droesch، الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية والصحية المحلية في Cigna International Health، في Vida Dubai Marina & Yacht Club يوم الخميس 22 فبراير 2024. بعد تقديم الجائزة، قالت Leah Cotterill: "تهانينا لشركة Pacific Prime على فوزها بهذه الجائزة التي تستحقها بجدارة. لقد كان تفانيكم عاملاً أساسيًا في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين صحة المجتمع. يؤكد هذا الفوز على قوة شراكتنا وتأثيرنا الجماعي. نشكركم على ثقتكم المستمرة والتزامكم برؤيتنا المشتركة لتعزيز صحة وحيوية الأشخاص الذين نخدمهم".

وحضر حفل توزيع الجوائز ممثلون عن Pacific Prime، بما في ذلك رئيس المبيعات الفردية Michael Lavelle، ورئيس خدمات العملاء للشركات Chris Allen، وDavid Hayes، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Pacific Prime Dubai، ورئيس تطوير أعمال الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا Mark McClelland. عند استلام الجائزة، قال David Hayes: "ستواصل Pacific Prime Dubai القيام بأفضل ما لديها والمتمثل في إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء قبل كل شيء. لقد تم تقدير تفاني فريقنا في دبي وعمله الجاد بهذه الجائزة، وأنا متحمس لمشاهدتهم وهم يواصلون نجاحهم. وأود أيضًا أن أشكر Cigna على شراكتنا الطويلة الأمد؛ ومعًا، سنواصل الذهاب إلى أبعد الحدود لتلبية توقعات العملاء، وخلق مستقبل أفضل في صناعة التأمين الصحي".

حول Pacific Prime

تأسست شركة Pacific Prime في عام 2000، وهي شركة عالمية حائزة على جوائز متخصصة في وساطة التأمين ومزايا الموظفين تقدم حلول التأمين للأفراد والشركات. مع أقساط تأمين بقيمة 750 مليون دولار أمريكي تحت الإدارة، أصبحت Pacific Prime الآن ثالث أكبر وسيط لاستحقاقات الموظفين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الاستحواذ على أذرع الوساطة التابعة لمجموعة CXA في عام 2021. لدى شركة الوساطة أكثر من 1,000 موظف و15 مكتبًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة والصين وتايلاند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك والفلبين وأستراليا.

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