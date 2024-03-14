حازت شركة Pacific Prime على جائزة Cigna لأفضل منتج لعام 2023 للأفراد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Pacific Prime Dubai للوساطة الصحية العالمية على جائزة أفضل منتج لعام 2023 للأفراد مع شركة Cigna لأدائهم الممتاز في دبي ضمن فئة الوسطاء الأفراد.
تم تسليم الجائزة من قبل Leah Cotterill، الرئيس التنفيذي للتوزيع في Cigna، وJerome Droesch، الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية والصحية المحلية في Cigna International Health، في Vida Dubai Marina & Yacht Club يوم الخميس 22 فبراير 2024. بعد تقديم الجائزة، قالت Leah Cotterill: "تهانينا لشركة Pacific Prime على فوزها بهذه الجائزة التي تستحقها بجدارة. لقد كان تفانيكم عاملاً أساسيًا في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين صحة المجتمع. يؤكد هذا الفوز على قوة شراكتنا وتأثيرنا الجماعي. نشكركم على ثقتكم المستمرة والتزامكم برؤيتنا المشتركة لتعزيز صحة وحيوية الأشخاص الذين نخدمهم".
وحضر حفل توزيع الجوائز ممثلون عن Pacific Prime، بما في ذلك رئيس المبيعات الفردية Michael Lavelle، ورئيس خدمات العملاء للشركات Chris Allen، وDavid Hayes، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Pacific Prime Dubai، ورئيس تطوير أعمال الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا Mark McClelland. عند استلام الجائزة، قال David Hayes: "ستواصل Pacific Prime Dubai القيام بأفضل ما لديها والمتمثل في إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء قبل كل شيء. لقد تم تقدير تفاني فريقنا في دبي وعمله الجاد بهذه الجائزة، وأنا متحمس لمشاهدتهم وهم يواصلون نجاحهم. وأود أيضًا أن أشكر Cigna على شراكتنا الطويلة الأمد؛ ومعًا، سنواصل الذهاب إلى أبعد الحدود لتلبية توقعات العملاء، وخلق مستقبل أفضل في صناعة التأمين الصحي".
حول Pacific Prime
تأسست شركة Pacific Prime في عام 2000، وهي شركة عالمية حائزة على جوائز متخصصة في وساطة التأمين ومزايا الموظفين تقدم حلول التأمين للأفراد والشركات. مع أقساط تأمين بقيمة 750 مليون دولار أمريكي تحت الإدارة، أصبحت Pacific Prime الآن ثالث أكبر وسيط لاستحقاقات الموظفين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الاستحواذ على أذرع الوساطة التابعة لمجموعة CXA في عام 2021. لدى شركة الوساطة أكثر من 1,000 موظف و15 مكتبًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة والصين وتايلاند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك والفلبين وأستراليا.
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