شاشة إل جي ماي فيو الذكية ترتقي بتجربتك الرقمية بتنوع لا مثيل له

MENAFN - AETOSWire) تواصل إل جي إلكترونيكس قيادة الابتكارات الرائدة بإطلاق شاشة ماي فيو الذكية، إضافة ثورية لعالم الشاشات تقدم تنوعاً بلا مثيل وميزات حديثة، لعملائها في الشرق الأوسط لتحسين تجربتهم الرقمية.

تتميز شاشة LG MyView Smart Monitor بوضوح IPS Full HD ومقاس 27 بوصة حيث تتسم بدقة لون استثنائية وتباين وحدة، ما يضمن تجربة مشاهدة غامرة. بزوايا مشاهدة واسعة، كل مقعد يعد الأفضل سواء أثناء مشاهدة الأفلام أو اللعب أو العمل.

صُممت الشاشة لتندمج بسلاسة في أي مكان، وتتميز بقاعدة أنيقة وتصميم بدون إطار من ثلاث جهات مع إمكانية التعديل لزاوية المشاهدة المثالية. مع منافذ USB وHDMI، الاتصال بالأجهزة سهل، موفرةً تجربة عرض بدون عناء.

تعد أكثر من مجرد شاشة – إنها بوابتك إلى الترفيه والإنتاجية الشخصية. بدعم منwebOS 23، استكشف محتوى واسع مع خدمات بث مدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+، وYouTube، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر مجانية من Apple TV+ لمشاهدة البرامج والوثائقيات الحائزة على جوائز.

بواجهة webOS البديهية، الحصول على تحديثات رياضية شخصية وتوصيات محتوى سهل كالوصول إلى التطبيقات المدمجة مثل الموسيقى والرياضة، بينما توفر السماعات الاستيريو في شاشة ماي فيو تجربة صوت غنية ومخصصة. ويمكن حتى استدعاء مساعدك الذكي بضغطة بسيطة على جهاز التحكم السحري من إل جي.

استمتع بمشاركة المحتوى بسهولة عبر AirPlay 2 أوScreen Share، بالإضافة إلى الإقران بتقنية البلوتوث لتجارب صوتية غنية. وبدعم من جهاز التحكم السحري من إل جي، التنقل في العالم الرقمي أسهل من أي وقت مضى.

تعزز لوحة التحكم ThinQ Home Dashboard الراحة للمستخدمين الراغبين في مراقبة وإدارة أجهزتهم المنزلية مباشرة من الشاشة. بتطبيقThinQ، يمكن التحكم في ميزات مثل تشغيل/إيقاف الطاقة وتغيير القنوات والبحث عن المحتوى بسلاسة من موقع مركزي واحد.

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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.