شاشة إل جي ماي فيو الذكية ترتقي بتجربتك الرقمية بتنوع لا مثيل له

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- AETOSWire) تواصل إل جي إلكترونيكس قيادة الابتكارات الرائدة بإطلاق شاشة ماي فيو الذكية، إضافة ثورية لعالم الشاشات تقدم تنوعاً بلا مثيل وميزات حديثة، لعملائها في الشرق الأوسط لتحسين تجربتهم الرقمية.
تتميز شاشة LG MyView Smart Monitor بوضوح IPS Full HD ومقاس 27 بوصة حيث تتسم بدقة لون استثنائية وتباين وحدة، ما يضمن تجربة مشاهدة غامرة. بزوايا مشاهدة واسعة، كل مقعد يعد الأفضل سواء أثناء مشاهدة الأفلام أو اللعب أو العمل.
صُممت الشاشة لتندمج بسلاسة في أي مكان، وتتميز بقاعدة أنيقة وتصميم بدون إطار من ثلاث جهات مع إمكانية التعديل لزاوية المشاهدة المثالية. مع منافذ USB وHDMI، الاتصال بالأجهزة سهل، موفرةً تجربة عرض بدون عناء.
تعد أكثر من مجرد شاشة – إنها بوابتك إلى الترفيه والإنتاجية الشخصية. بدعم منwebOS 23، استكشف محتوى واسع مع خدمات بث مدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+، وYouTube، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر مجانية من Apple TV+ لمشاهدة البرامج والوثائقيات الحائزة على جوائز.
بواجهة webOS البديهية، الحصول على تحديثات رياضية شخصية وتوصيات محتوى سهل كالوصول إلى التطبيقات المدمجة مثل الموسيقى والرياضة، بينما توفر السماعات الاستيريو في شاشة ماي فيو تجربة صوت غنية ومخصصة. ويمكن حتى استدعاء مساعدك الذكي بضغطة بسيطة على جهاز التحكم السحري من إل جي.
استمتع بمشاركة المحتوى بسهولة عبر AirPlay 2 أوScreen Share، بالإضافة إلى الإقران بتقنية البلوتوث لتجارب صوتية غنية. وبدعم من جهاز التحكم السحري من إل جي، التنقل في العالم الرقمي أسهل من أي وقت مضى.
تعزز لوحة التحكم ThinQ Home Dashboard الراحة للمستخدمين الراغبين في مراقبة وإدارة أجهزتهم المنزلية مباشرة من الشاشة. بتطبيقThinQ، يمكن التحكم في ميزات مثل تشغيل/إيقاف الطاقة وتغيير القنوات والبحث عن المحتوى بسلاسة من موقع مركزي واحد.
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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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