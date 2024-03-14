انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لشركة PUMA بنسبة 24% في عام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قللت شركة المستلزمات الرياضية PUMA انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 24% في عام 2023 مقارنةً بعام 2022، برغم النمو القوي للمبيعات.

لقد تحقق هذا الإنجاز بفضل مضاعفة مورديها الأساسيين استخدامهم للطاقة المتجددة في عام 2023 مقارنةً بالعام المنصرم، وزيادة استخدام المواد القليلة الكربون في منتجاتها، وإدخال الشريك الإستراتيجي لشركة PUMA‏، Maersk، تعريفات شحن منخفضة الكربون، عن طريق استخدام الكهرباء المتجددة أو شراء شهادات الطاقة المتجددة في عملياتها وعن طريق الاستثمار في المركبات الكهربائية ضمن أسطول سياراتها. ومقارنةً بخط أساس عام 2017، فهذا يعني حدوث انخفاض في انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 29%.

صرحت Anne-Laure Descours، المدير التنفيذي لقسم المصادر في PUMA، قائلة: "يحدونا بالغ الفخر إزاء التقدم الذي حققناه في رحلة الاستدامة في عام 2023، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحد من غازات الاحتباس الحراري". "ولكننا لن نتوقف عند هذا الحد، بل سنواصل تنفيذ إستراتيجية الاستدامة FOREVER.‎ وأهداف 10FOR25."

في ظل خفض الانبعاثات بنسبة 85% وخفض انبعاثات سلاسل التوريد بنسبة 65% قياسًا بالمبيعات، حققت شركة PUMA أول هدف مستند إلى العلم لخفض غازات الاحتباس الحراري في عام 2023، أي قبل سبعة أعوام من العام المستهدف 2030. على صعيد آخر، تهدف الأهداف المناخية الجديدة التي تضعها شركة PUMA نصب أعينها، والمعتمدة من مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) إلى تقليل انبعاثات شركة PUMA إلى النسبة التي يراها العلماء ضرورية لإبقاء مستوى الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة. وبحلول عام 2030، تهدف شركة PUMA إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) للنطاقين 1 و2 بنسبة 90% مقارنةً بخط أساس عام 2017. إضافةً إلى ذلك، صنفت مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) أهداف النطاقين 1 و2 لشركة PUMA بأنها تتوافق مع المسار المتبع للحفاظ على مستوى 1.5 درجة. وبحلول عام 2030، تلتزم شركة PUMA أيضًا بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) للنطاق 3 الناتجة من سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بنسبة 33% مقارنةً بعام 2017.

وبصرف النظر عن تعزيز طموحاتها بشأن المناخ، أحرزت شركة PUMA أيضًا تقدمًا ملحوظًا على صعيد أهداف الاستدامة 10FOR25 ، محققةً هدفين من أصل عشرة قبل الموعد المقرر.

حققت شركة PUMA هدفها المتعلق بالمنتجات البلاستيكية والمحيطات، إذ عمدت إلى إزالة الأكياس البلاستيكية من متاجرها المملوكة لها والخاضعة لإدارتها، باحثةً عن خيارات بلاستيكية قابلة للتحلل. وقد حظي بنصيب الأسد من هذا الهدف، تجربة RE:SUEDE الناجحة التي أجرتها PUMA، حيث حولت نسخة تجريبية من الحذاء الرياضي الكلاسيكي المصنوع من الجلد السويدي إلى سماد في ظل ظروف صناعية محكومة. على أن يتم إطلاق النسخة التجارية منه في أبريل 2024.

لقد حققت الشركة هدفها المتعلق بحقوق الإنسان عن طريق تقديم دورة تدريبية عن تمكين المرأة لأكثر من 220,000 من عمال المصانع وإدارة المقاولين من الباطن والموردين من المستوى 2 بشكل تام لتفادي المخاطر التي تمس حقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، وعلى صعيد المشاركة المجتمعية، تبرع موظفو PUMA بأكثر من 57,000 ساعة من وقتهم.

تجدر هنا الإشارة إلى أن الشركة أحرزت تقدمًا آخر انطوى على توسيع نطاق استخدام المواد المعاد تدويرها في عام 2023، منتجةً 8 من أصل 10 منتجات بجزء كبير من المواد المعاد تدويرها أو المعتمدة. واعتبارًا من عام 2024، ستصنع شركة PUMA كل* قمصان كرة القدم المطابقة للأصل باستخدام تقنية إعادة التدوير RE:FIBRE من PUMA التي تركز على نفايات نسيج البوليستر كمصدر أساسي للمواد.

يتوفر تقرير الاستدامة الصادر عن PUMA على

* باستثناء أي أطقم أو قمصان مطابقة للأصل من مصادر محلية مخصصة لنادي Al Hilal و Galatasaray SK و Fenerbahce و Shakhtar Donetsk

PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

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