اختيار الدكتورة Dawn Wright من شركة Esri لتكون مبعوثة العلوم الأمريكية لعام 2024

(BUSINESS WIRE )-- تفخر Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء المكاني، أن تعلن أن وزارة الخارجية الأمريكية قد اختارت كبيرة علماء الشركة، الدكتورة Dawn Wright، من بين أربعة علماء متميزين للعمل كمبعوثة علمية جديدة للولايات المتحدة في عام 2024. ومن خلال البرنامج، يستفيد العلماء والمهندسون البارزون من خبراتهم وشبكات علاقاتهم لإقامة اتصالات وتحديد فرص التعاون الدولي المستدام لتعزيز الحلول لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم الابتكار، وإظهار القيادة العلمية والإبداع التقني للولايات المتحدة الأمريكية. وتعد العالمات اللاتي تم اختيارهن للمشاركة هذا العام أول مجموعة مكونة من النساء فقط في تاريخ برنامج مبعوثي العلوم الأمريكي.

قالت الدكتورة Wright: "يسرني للغاية ويشرفني أن أخدم في هذه المجموعة الأولى المكونة من النساء من مبعوثات العلوم بوزارة الخارجية الأمريكية، مع هؤلاء النساء الرائعات للغاية، بما في ذلك صديقتي Sian Proctor. وأنا أيضًا فخورة جدًا وآمل أن أسير على خطى مرشدتين شغلتا منصب المبعوث العلمي من قبل، وهما الدكتورة Jane Lubchenco والدكتورة Margaret Leinen."

لقد كتبت الدكتور Wright وساهم في بعض المؤلفات البالغة الأهمية بشأن تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية البحرية (GIS). وهي عضو منتخب في كل من الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للهندسة، وكذلك الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. في عام 2022، عملت Wright كاختصاصية في مهمة استهدفت الهبوط التاريخي على ارتفاع 36 ألف قدم تقريبًا في المحيط الهادئ لالتقاط الصور والبيانات من Challenger Deep ، أعمق نقطة معروفة في محيط الأرض. وكانت رايت أحد القلائل - وأول شخص أسود - يزور Challenger Deep، الواقع داخل خندق ماريانا. لقد أنتجت البعثة سلسلة غير مسبوقة من الخرائط والبيانات التفصيلية من أعمق مكان على وجه الأرض.

وتابعت الدكتورة Wright قائلة: "إنني أتطلع إلى تعظيم عمل استدامة المحيطات الذي تقوم به البلدان والشركاء التنظيميون الذين حددتهم وزارة الخارجية بالفعل كنقاط اتصال تعاونية مع موزعي Esri وEsri. ستكون هذه طريقة رائعة للمضي قدمًا الآن بحق."

أنشأ وزير الخارجية برنامج المبعوث العلمي الأمريكي في عام 2010. ومثل سابقيهم الثلاثين، ستسافر مجموعة 2024 كمواطنين أمريكيين للمشاركة دوليًا مع المجتمع المدني وكذلك المحاورين الحكوميين. يساعد مبعوثو العلوم في إعلام وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى والمجتمع العلمي في فرص التعاون العلمي والتكنولوجي.

ولقد اختارت وزارة الخارجية دفعة 2024 للاستفادة من خبراتهن في القضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة الاندماجية، والاستخدام المدني للفضاء، واستدامة المحيطات.

وتنضم الدكتورة Wright إلى زميلاتها في المجموعة: الدكتورة Rumman Chowdhury؛ والدكتورة Stephanie“Steffi” Diem؛ والدكتورة Sian Proctor كمبعوثات عام 2024.

لمعرفة المزيد حول برنامج عمل الدكتورة Dawn Wright وEsri لتطوير العلوم باستخدام التكنولوجيا، تفضل بزيارة esriurl/scicomm .

معلومات عن Esri

تساعد شركة Esri، الشركة الرائدة عالميًا في السوق في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) ومعلومات الموقع ورسم الخرائط، العملاء في إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. لقد تأسست شركة Esri في عام 1969 في ريدلاندز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم نشر برمجيات Esri في مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. وتمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. وبفضل التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بتصميم الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل مجموعة من المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال وضعها في في سياق الموقع، وهو سياق بالغ الأهمية. تفضل بزيارتنا على esri .

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