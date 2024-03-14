اختيار الدكتورة Dawn Wright من شركة Esri لتكون مبعوثة العلوم الأمريكية لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- تفخر Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء المكاني، أن تعلن أن وزارة الخارجية الأمريكية قد اختارت كبيرة علماء الشركة، الدكتورة Dawn Wright، من بين أربعة علماء متميزين للعمل كمبعوثة علمية جديدة للولايات المتحدة في عام 2024. ومن خلال البرنامج، يستفيد العلماء والمهندسون البارزون من خبراتهم وشبكات علاقاتهم لإقامة اتصالات وتحديد فرص التعاون الدولي المستدام لتعزيز الحلول لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم الابتكار، وإظهار القيادة العلمية والإبداع التقني للولايات المتحدة الأمريكية. وتعد العالمات اللاتي تم اختيارهن للمشاركة هذا العام أول مجموعة مكونة من النساء فقط في تاريخ برنامج مبعوثي العلوم الأمريكي.
قالت الدكتورة Wright: "يسرني للغاية ويشرفني أن أخدم في هذه المجموعة الأولى المكونة من النساء من مبعوثات العلوم بوزارة الخارجية الأمريكية، مع هؤلاء النساء الرائعات للغاية، بما في ذلك صديقتي Sian Proctor. وأنا أيضًا فخورة جدًا وآمل أن أسير على خطى مرشدتين شغلتا منصب المبعوث العلمي من قبل، وهما الدكتورة Jane Lubchenco والدكتورة Margaret Leinen."
لقد كتبت الدكتور Wright وساهم في بعض المؤلفات البالغة الأهمية بشأن تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية البحرية (GIS). وهي عضو منتخب في كل من الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للهندسة، وكذلك الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. في عام 2022، عملت Wright كاختصاصية في مهمة استهدفت الهبوط التاريخي على ارتفاع 36 ألف قدم تقريبًا في المحيط الهادئ لالتقاط الصور والبيانات من Challenger Deep ، أعمق نقطة معروفة في محيط الأرض. وكانت رايت أحد القلائل - وأول شخص أسود - يزور Challenger Deep، الواقع داخل خندق ماريانا. لقد أنتجت البعثة سلسلة غير مسبوقة من الخرائط والبيانات التفصيلية من أعمق مكان على وجه الأرض.
وتابعت الدكتورة Wright قائلة: "إنني أتطلع إلى تعظيم عمل استدامة المحيطات الذي تقوم به البلدان والشركاء التنظيميون الذين حددتهم وزارة الخارجية بالفعل كنقاط اتصال تعاونية مع موزعي Esri وEsri. ستكون هذه طريقة رائعة للمضي قدمًا الآن بحق."
أنشأ وزير الخارجية برنامج المبعوث العلمي الأمريكي في عام 2010. ومثل سابقيهم الثلاثين، ستسافر مجموعة 2024 كمواطنين أمريكيين للمشاركة دوليًا مع المجتمع المدني وكذلك المحاورين الحكوميين. يساعد مبعوثو العلوم في إعلام وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى والمجتمع العلمي في فرص التعاون العلمي والتكنولوجي.
ولقد اختارت وزارة الخارجية دفعة 2024 للاستفادة من خبراتهن في القضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة الاندماجية، والاستخدام المدني للفضاء، واستدامة المحيطات.
وتنضم الدكتورة Wright إلى زميلاتها في المجموعة: الدكتورة Rumman Chowdhury؛ والدكتورة Stephanie“Steffi” Diem؛ والدكتورة Sian Proctor كمبعوثات عام 2024.
لمعرفة المزيد حول برنامج عمل الدكتورة Dawn Wright وEsri لتطوير العلوم باستخدام التكنولوجيا، تفضل بزيارة esriurl/scicomm .
معلومات عن Esri
تساعد شركة Esri، الشركة الرائدة عالميًا في السوق في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) ومعلومات الموقع ورسم الخرائط، العملاء في إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. لقد تأسست شركة Esri في عام 1969 في ريدلاندز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم نشر برمجيات Esri في مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. وتمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. وبفضل التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بتصميم الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل مجموعة من المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال وضعها في في سياق الموقع، وهو سياق بالغ الأهمية. تفضل بزيارتنا على esri .
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