American Express تكشف عن أفضل اتجاهات السفر لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE --أصدرت شركة American Express Travel‏® تقرير اتجاهات السفر العالمية لعام 202 ‏1 اليوم، والذي يسلط الضوء على ما يلهم المسافرين ويحدد توجهاتهم التي تقود حجوزات السفر العالمية هذا العام.

ووجد التقرير، استنادًا إلى بيانات استطلاعية من مسافرين في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والهند واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة، أن 84% من المشاركين يخططون لإنفاق المزيد أو نفس المبلغ من المال على السفر في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يهتم 77% من المشاركين في الاستطلاعات بالحصول على تجربة السفر المناسبة أكثر من اهتمامهم بتكلفة الرحلة.

الاتجاهات الأربعة التي تقود قرارات الحجز هي:



لمطاردة الشغف باللعبة: يخطط عشاق الرياضة لرحلات حول الأحداث الرياضية، سواء أكانت تتضمن رياضة مفضلة أو فريقًا محبوبًا أو مسابقة دولية متعددة الرياضات

التخطيط الكبير: تمنح المغامرات الكبرى على طراز الرحلات الاستكشافية، مثل رحلة إلى جزر غالاباغوس أو الرحلات مع الغوريلا، التجارب التي تغير المنظور ويبحث عنها المسافرون

التجوّل منفردًا: يقوم المسافرون برحلات بمفردهم، مع سهولة التخطيط والقدرة على تصميم مسارات الرحلات التي تناسبهم تمامًا السفر المفاجئ للمرح: مع تنظيم الكثير من الحياة وتحديد مواعيدها هذه الأيام، يسعى الناس إلى المرونة في خطط سفرهم ويتركون مجالاً للعفوية

تقول Audrey Hendley، رئيسة American Express Travel: "يركز المسافرون على إنشاء مسارات الرحلات الصحيحة وبناء الذكريات، سواء أكان ذلك يعني حجز رحلة لمشاهدة فريق رياضي مفضل يخوض منافسات أو القيام برحلة استكشافية لمرة واحدة في العمر". "يسلط تقرير اتجاهات السفر العالمية الخاص بنا الضوء على الأسباب التي تحرك دوافع حجوزات السفر العالمية ويوفر الإلهام بشأن الوجهة التالية. يمكن لمستشاري السفر في American Express Travel المساعدة، بغض النظر عن نوع الرحلة التي تريد القيام بها".

تشمل أهم الرؤى من تقرير اتجاهات السفر العالمية لعام 2024 الصادر عن American Express Travel ما يلي:



الرغبة في مشاهدة الأحداث الرياضية مباشرة ومشاهدة الفرق المفضلة واللاعبين المحبوبين شخصيًا يقودون سياراتهم إلى حيث يتجه المسافرون وماذا يفعلون عندما يصلون إلى هناك.



67% من المشاركين من جيل الألفية والجيل Z2 (مقارنة بـ 58% من جميع المشاركين) مهتمون بالسفر لحضور الأحداث الرياضية في عام 2024



58% من المشاركين الذين يسافرون لممارسة الرياضة في عام 2024 سيفعلون ذلك لممارسة كرة القدم أو كرة السلة أو سباقات الفورمولا 1 تعد نيويورك وميامي وباريس من أهم الوجهات التي يخطط المشاركون للسفر إليها لحضور الأحداث الرياضية هذا الصيف



الرحلات التحويلية التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، مثل زيارة جزر غالاباغوس والمشي لمسافات طويلة في القارة القطبية الجنوبية، هي على رأس قائمة أمنيات العديد من المسافرين، ويحتاج المسافرون الصغار إلى خبير لمساعدتهم في التخطيط.



أبدى 65% من المشاركين اهتمامًا أكبر بالقيام برحلة كبيرة في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة



72% من المشاركين يفضلون توفير المال لرحلة كبيرة بدلاً من إنفاقه على الخروج مع الأصدقاء؛ ويخطط أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع لتوفير ما بين 6 أشهر إلى سنتين لرحلة كبيرة



يرغب 58% من المشاركين في الاستطلاع من جيل الألفية والجيل Z في الحصول على وكيل سفر أو مستشار موثوق به لمساعدتهم في حجز رحلة كبيرة هذا العام 55% من المشاركين الذين يخططون لرحلة كبيرة قد يفكرون في زيارة بلدان متعددة في منطقة ما



إن سهولة التخطيط والقدرة على تقديم خط سير الرحلة المثالي والشخصي هو ما يدفع الأشخاص إلى التخطيط للرحلات بمفردهم، وخاصة المسافرين الصغار.



يقول 76% من المشاركين في الاستطلاع من جيل الألفية والجيل Z (مقارنة بـ 69% من جميع المشاركين) أنهم يخططون للقيام برحلة منفردة عام 2024



يقول 74% من المشاركين الذكور و63% من الإناث أنهم يخططون للقيام برحلة منفردة في عام 2024



66% من المشاركين الذين يخططون للسفر بمفردهم يخططون لرحلة مصممة بشكل خاص لتدليل أنفسهم 60% من المشاركين في الاستطلاع الذين يخططون للسفر منفردين هذا العام ينوون القيام برحلتين أو أكثر منفردين



يميل المسافرون إلى مسارات رحلات مرنة، مما يتيح لهم الحرية في التصرف بعفوية وتجربة الثقافة المحلية عند سفرهم.



78% من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن الرحلات العفوية تروق لهم



77% من جيل الألفية والجيل Z قد حجزوا رحلة في اللحظة الأخيرة من قبل، مقارنة بـ 65% من الجيل X3 و52% من جيل طفرة المواليد4



وافق 68% من المشاركين على أنهم يرغبون في ترك وقت غير مخطط له في رحلتهم لتجربة الثقافة/الأنشطة المحلية 57% من المشاركين يفضلون حجز عطلة في اللحظة الأخيرة إلى وجهة قريبة بدلاً من حجز مكان بعيد

مع استمرار الطلب على السفر حتى عام 2024، توفر أمريكان إكسبريس لأعضاء البطاقات المؤهلين وصولاً وتجارب سفر استثنائية، بما في ذلك أكثر من 1400 صالة مطار من خلال مجموعة الصالات العالمية الخاصة بها® ؛ ومستشاري السفر الخبراء الذين يمكنهم بناء مسارات رحلات الأحلام لكل شيء بدءًا من الرحلات الرئيسية مثل الرحلات البحرية الاستكشافية أو رحلات السفاري، إلى عطلات نهاية الأسبوع السريعة ؛ وحجوزات المطاعم من خلال Resy وأدلة أماكن تناول الطعام المنسقة على Resy/Travel ؛ والمزايا عبر التجارب والأماكن الرياضية العالمية ؛ والمزايا في أكثر من 2000 فندق تم اختيارها بعناية في جميع أنحاء العالم عبر Fine Hotels + Resorts® وThe Hotel Collection ؛ وأكثر من 1,000 عقار متميز لتأجير العطلات عبر Select Homes + RetreatsTM وأكثر من ذلك.

يمكن الاطلاع على تقرير اتجاهات السفر العالمية الكامل من American Express Travel 2024 هنا .

حول AMERICAN EXPRESS

American Express هي شركة مدفوعات متكاملة عالميًا، توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والخبرات التي تثري الحياة وتبني نجاح الأعمال. تعرف على المزيد على americanexpress وتواصل معنا علىfacebook/americanexpress وinstagram/americanexpress و threads/@americanexpres وtiktok/@americanexpress وlinkedin/company/american-express وtwitter/americanexpress وyoutube/americanexpress .

الروابط الرئيسية للمنتجات والخدمات ومعلومات استدامة الشركات: البطاقات الشخصية وبطاقات العمل والخدمات وخدمات السفر وبطاقات الهدايا والبطاقات المدفوعة مسبقًا وخدمات التجار ومخطط الأعمال وResy وبطاقات الشركات وسفر الأعمال و التنوع والشمول واستدامة الشركات والتقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة .

1 منهجية المسح: تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من 31 يناير إلى 8 فبراير 2024 بين عينة مكونة من 2005 بالغين أمريكيين، و1007 بالغين أستراليين، و1002 بالغين في كندا، و1002 بالغين في المملكة المتحدة، و1002 بالغين في اليابان، و1006 بالغين في المكسيك، و1005 بالغين في الهند ممن لديهم دخل يعادل ما لا يقل عن 50 ألف دولار أمريكي ويسافرون عادةً مرة واحدة على الأقل سنويًا. أجريت المقابلات عبر الإنترنت. تحتوي نتائج الاستطلاع الكامل على هامش خطأ يتراوح بين زائد أو ناقص 2-4 نقاط مئوية. قد يتم ترجيح بعض المناطق الجغرافية بمتغيرات أقل اعتمادًا على توفر بيانات التعداد المحلي.

2 يتم تعريف جيل الألفية والجيل Z على أنهم من مواليد الفترة ما بين 1981 و2012.

3 يتم تعريف الجيل X على أنهم من المواليد بين عامي 1965 و1980.

4يتم تعريف جيل طفرة المواليد على أنهم ولدوا بين عامي 1946 و1964.

وكيل السفر

تعمل شركة .American Express Travel Associated Services Company, Inc فقط كوكيل مبيعات لموردي خدمات السفر وليست مسؤولة عن تصرفات أو تقاعس هؤلاء الموردين. يدفع لنا بعض الموردين عمولة وحوافز أخرى للوصول إلى أهداف المبيعات أو أهداف أخرى وقد يقدمون حوافز لمستشاري السفر لدينا. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

كاليفورنيا CST#1022318؛ واشنطن UBI#600-469-694

المصدر: American Express Company

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

: صور / وسائط متعددة متوفرة على