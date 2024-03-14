American Express تكشف عن أفضل اتجاهات السفر لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE --أصدرت شركة American Express Travel® تقرير اتجاهات السفر العالمية لعام 202 1 اليوم، والذي يسلط الضوء على ما يلهم المسافرين ويحدد توجهاتهم التي تقود حجوزات السفر العالمية هذا العام.
ووجد التقرير، استنادًا إلى بيانات استطلاعية من مسافرين في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والهند واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة، أن 84% من المشاركين يخططون لإنفاق المزيد أو نفس المبلغ من المال على السفر في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يهتم 77% من المشاركين في الاستطلاعات بالحصول على تجربة السفر المناسبة أكثر من اهتمامهم بتكلفة الرحلة.
الاتجاهات الأربعة التي تقود قرارات الحجز هي:
لمطاردة الشغف باللعبة: يخطط عشاق الرياضة لرحلات حول الأحداث الرياضية، سواء أكانت تتضمن رياضة مفضلة أو فريقًا محبوبًا أو مسابقة دولية متعددة الرياضات التخطيط الكبير: تمنح المغامرات الكبرى على طراز الرحلات الاستكشافية، مثل رحلة إلى جزر غالاباغوس أو الرحلات مع الغوريلا، التجارب التي تغير المنظور ويبحث عنها المسافرون التجوّل منفردًا: يقوم المسافرون برحلات بمفردهم، مع سهولة التخطيط والقدرة على تصميم مسارات الرحلات التي تناسبهم تمامًا السفر المفاجئ للمرح: مع تنظيم الكثير من الحياة وتحديد مواعيدها هذه الأيام، يسعى الناس إلى المرونة في خطط سفرهم ويتركون مجالاً للعفوية
تقول Audrey Hendley، رئيسة American Express Travel: "يركز المسافرون على إنشاء مسارات الرحلات الصحيحة وبناء الذكريات، سواء أكان ذلك يعني حجز رحلة لمشاهدة فريق رياضي مفضل يخوض منافسات أو القيام برحلة استكشافية لمرة واحدة في العمر". "يسلط تقرير اتجاهات السفر العالمية الخاص بنا الضوء على الأسباب التي تحرك دوافع حجوزات السفر العالمية ويوفر الإلهام بشأن الوجهة التالية. يمكن لمستشاري السفر في American Express Travel المساعدة، بغض النظر عن نوع الرحلة التي تريد القيام بها".
تشمل أهم الرؤى من تقرير اتجاهات السفر العالمية لعام 2024 الصادر عن American Express Travel ما يلي:
الرغبة في مشاهدة الأحداث الرياضية مباشرة ومشاهدة الفرق المفضلة واللاعبين المحبوبين شخصيًا يقودون سياراتهم إلى حيث يتجه المسافرون وماذا يفعلون عندما يصلون إلى هناك.
67% من المشاركين من جيل الألفية والجيل Z2 (مقارنة بـ 58% من جميع المشاركين) مهتمون بالسفر لحضور الأحداث الرياضية في عام 2024 58% من المشاركين الذين يسافرون لممارسة الرياضة في عام 2024 سيفعلون ذلك لممارسة كرة القدم أو كرة السلة أو سباقات الفورمولا 1 تعد نيويورك وميامي وباريس من أهم الوجهات التي يخطط المشاركون للسفر إليها لحضور الأحداث الرياضية هذا الصيف
الرحلات التحويلية التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، مثل زيارة جزر غالاباغوس والمشي لمسافات طويلة في القارة القطبية الجنوبية، هي على رأس قائمة أمنيات العديد من المسافرين، ويحتاج المسافرون الصغار إلى خبير لمساعدتهم في التخطيط.
أبدى 65% من المشاركين اهتمامًا أكبر بالقيام برحلة كبيرة في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة 72% من المشاركين يفضلون توفير المال لرحلة كبيرة بدلاً من إنفاقه على الخروج مع الأصدقاء؛ ويخطط أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع لتوفير ما بين 6 أشهر إلى سنتين لرحلة كبيرة يرغب 58% من المشاركين في الاستطلاع من جيل الألفية والجيل Z في الحصول على وكيل سفر أو مستشار موثوق به لمساعدتهم في حجز رحلة كبيرة هذا العام 55% من المشاركين الذين يخططون لرحلة كبيرة قد يفكرون في زيارة بلدان متعددة في منطقة ما
إن سهولة التخطيط والقدرة على تقديم خط سير الرحلة المثالي والشخصي هو ما يدفع الأشخاص إلى التخطيط للرحلات بمفردهم، وخاصة المسافرين الصغار.
يقول 76% من المشاركين في الاستطلاع من جيل الألفية والجيل Z (مقارنة بـ 69% من جميع المشاركين) أنهم يخططون للقيام برحلة منفردة عام 2024 يقول 74% من المشاركين الذكور و63% من الإناث أنهم يخططون للقيام برحلة منفردة في عام 2024 66% من المشاركين الذين يخططون للسفر بمفردهم يخططون لرحلة مصممة بشكل خاص لتدليل أنفسهم 60% من المشاركين في الاستطلاع الذين يخططون للسفر منفردين هذا العام ينوون القيام برحلتين أو أكثر منفردين
يميل المسافرون إلى مسارات رحلات مرنة، مما يتيح لهم الحرية في التصرف بعفوية وتجربة الثقافة المحلية عند سفرهم.
78% من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن الرحلات العفوية تروق لهم 77% من جيل الألفية والجيل Z قد حجزوا رحلة في اللحظة الأخيرة من قبل، مقارنة بـ 65% من الجيل X3 و52% من جيل طفرة المواليد4 وافق 68% من المشاركين على أنهم يرغبون في ترك وقت غير مخطط له في رحلتهم لتجربة الثقافة/الأنشطة المحلية 57% من المشاركين يفضلون حجز عطلة في اللحظة الأخيرة إلى وجهة قريبة بدلاً من حجز مكان بعيد
مع استمرار الطلب على السفر حتى عام 2024، توفر أمريكان إكسبريس لأعضاء البطاقات المؤهلين وصولاً وتجارب سفر استثنائية، بما في ذلك أكثر من 1400 صالة مطار من خلال مجموعة الصالات العالمية الخاصة بها® ؛ ومستشاري السفر الخبراء الذين يمكنهم بناء مسارات رحلات الأحلام لكل شيء بدءًا من الرحلات الرئيسية مثل الرحلات البحرية الاستكشافية أو رحلات السفاري، إلى عطلات نهاية الأسبوع السريعة ؛ وحجوزات المطاعم من خلال Resy وأدلة أماكن تناول الطعام المنسقة على Resy/Travel ؛ والمزايا عبر التجارب والأماكن الرياضية العالمية ؛ والمزايا في أكثر من 2000 فندق تم اختيارها بعناية في جميع أنحاء العالم عبر Fine Hotels + Resorts® وThe Hotel Collection ؛ وأكثر من 1,000 عقار متميز لتأجير العطلات عبر Select Homes + RetreatsTM وأكثر من ذلك.
يمكن الاطلاع على تقرير اتجاهات السفر العالمية الكامل من American Express Travel 2024 هنا .
حول AMERICAN EXPRESS
American Express هي شركة مدفوعات متكاملة عالميًا، توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والخبرات التي تثري الحياة وتبني نجاح الأعمال. تعرف على المزيد على americanexpress وتواصل معنا علىfacebook/americanexpress وinstagram/americanexpress و threads/@americanexpres وtiktok/@americanexpress وlinkedin/company/american-express وtwitter/americanexpress وyoutube/americanexpress .
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1 منهجية المسح: تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من 31 يناير إلى 8 فبراير 2024 بين عينة مكونة من 2005 بالغين أمريكيين، و1007 بالغين أستراليين، و1002 بالغين في كندا، و1002 بالغين في المملكة المتحدة، و1002 بالغين في اليابان، و1006 بالغين في المكسيك، و1005 بالغين في الهند ممن لديهم دخل يعادل ما لا يقل عن 50 ألف دولار أمريكي ويسافرون عادةً مرة واحدة على الأقل سنويًا. أجريت المقابلات عبر الإنترنت. تحتوي نتائج الاستطلاع الكامل على هامش خطأ يتراوح بين زائد أو ناقص 2-4 نقاط مئوية. قد يتم ترجيح بعض المناطق الجغرافية بمتغيرات أقل اعتمادًا على توفر بيانات التعداد المحلي.
2 يتم تعريف جيل الألفية والجيل Z على أنهم من مواليد الفترة ما بين 1981 و2012.
3 يتم تعريف الجيل X على أنهم من المواليد بين عامي 1965 و1980.
4يتم تعريف جيل طفرة المواليد على أنهم ولدوا بين عامي 1946 و1964.
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المصدر: American Express Company
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