القبض على عصابة متخصصة بسرقة منازل لاعبي كرة القدم في إسبانيا

(MENAFN
- Al Watan) قامت الشرطة الإسبانية باعتقال عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت الأربعاء.
حيث تم توقيف 6 متهمين بـ"8 عمليات سطو على المنازل منذ يوليو 2022"، وذلك بحسب بيان الشرطة.
وبحسب وكالات الأنباء، قالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد البرازيلي الدولي رودريغو بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.
ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.
وأشار البيان أن اللصوص كانوا يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون وأصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".
مما أتاح لهم تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كذلك سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل.
حيث كانوا يزورون المواقع لإلقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول.
MENAFN14032024000089011017ID1107978646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.