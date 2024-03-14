القبض على عصابة متخصصة بسرقة منازل لاعبي كرة القدم في إسبانيا

MENAFN - Al Watan) قامت الشرطة الإسبانية باعتقال عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت الأربعاء.

حيث تم توقيف 6 متهمين بـ"8 عمليات سطو على المنازل منذ يوليو 2022"، وذلك بحسب بيان الشرطة.

وبحسب وكالات الأنباء، قالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد البرازيلي الدولي رودريغو بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.

ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.

وأشار البيان أن اللصوص كانوا يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون وأصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".

مما أتاح لهم تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كذلك سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل.

حيث كانوا يزورون المواقع لإلقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول.