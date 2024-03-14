هل تساهم العلكة في جودة العمل؟

MENAFN - Al Watan) قام إعلان تجاري لشركة حلوى تسوّق لعلكتها الجديدة على أنها تساهم في تحسين التركيز وتؤثر على صحة الدماغ، بإثارة التساؤل حول صحة هذا الأمر من الناحية العلمية

.حيث أشار موقع "ياهو" إلى عدد من الدراسات التي تظهر أن مضغ العلكة له بعض فوائد للصحة العقلية التي يمكن أن تساعد على التركيز بشكل أفضل في العمل أو المدرسة وتقليل التوتر

فقد وجدت دراسة تم نشرها في مجلة علم النفس المعرفي عام 2018 وجود صلة بين زيادة الأداء التعليمي ومضغ العلكة.

أيضا ربطت دراسة منشورة في المكتبة الوطنية الأميركية للطب في عام 2015 بين مضغ العلكة وزيادة الإنتاجية واليقظة.

فيما أشارت دراسة ثالثة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء والسلوك، وأجريت عام 2009 إلى أن مضغ العلكة يؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية، مما يقلل من مستويات القلق والتوتر.

كما نقل موقع ياهو عن عالمة النفس العصبي، سنام حفيظ، أن هناك بعض الأسباب البيولوجية التي تجعل لمضغ العلكة هذا التأثير.

وتقول: "قد يساعد مضغ العلكة بعض الأفراد على التركيز وزيادة اليقظة من خلال تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ".

وأضافت أن "مضغ العلكة يمكن أن يحفز النشاط العصبي، مما قد يؤدي إلى تحسين التركيز ومدى الانتباه أثناء المهام التي تتطلب مجهودا عقليا".

ووفقا لعيادة كليفلاند فقد يكون للعلكة بعض الفوائد للصحة العقلية، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية .

وبحسب العيادة فإن المضغ المفرط للعلكة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الفك لأنه يضع ضغطا متكررا على عضلات الفك والمفصل الصدغي الفكي الذي يربط الفك السفلي بالجمجمة.

كذلك فإن هذه الحركة المستمرة قد تؤدي إلى عدم الراحة بالفك وإرهاق العضلات وتساهم في حدوث مشكلات متعلقة بالفك بمرور الوقت وأيضا يمكن أن يؤثر مضغ العلكة على الجهاز الهضمي، مما يسبب ابتلاع الهواء، الذي يؤدي بدوره إلى الغازات والانتفاخ.

إضافة إلى ذلك، فإن استهلاك كميات كبيرة من السوربيتول، ( مُحلي صناعي موجود في العديد من ماركات العلكة الخالية من السكر) يمكن أن يسبب الانتفاخ وصولا إلى الإسهال.

بل أن مسألة التركيز، ليست مناسبة للجميع بحسب حفيظ، مشيرة إلى أن مضغ العلكة يمكن أن يشتت انتباه بعض الأشخاص، ليس فقط من يتناولها ولكن أيضا للآخرين بسبب حركة الفك المستمرة، أو ما تسببه من إزعاج أحيانا عند "طرقعتها" خاصة.