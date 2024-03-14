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معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.8%

3/14/2024 2:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.8% خلال شهر فبراير 2024م، وذلك مقارنة بشهر فبراير 2023م، وهو أعلى من الشهر السابق (يناير 2024م)، على أساس سنوى حيث سجل (1.6%) ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 85%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.9%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

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