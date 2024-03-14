معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.8%

(MENAFN
- Al Watan) كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.8% خلال شهر فبراير 2024م، وذلك مقارنة بشهر فبراير 2023م، وهو أعلى من الشهر السابق (يناير 2024م)، على أساس سنوى حيث سجل (1.6%) ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 85%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.9%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
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