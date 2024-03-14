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مدينة يابانية في حالة رعب بسبب قطة

3/14/2024 2:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أضحت مدينة فوكوياما اليابانية في حالة توجّس، بعدما تسببت قطة في إثارة الذعر بين السكان، وذلك بعد سقوطها في وعاء يحتوي على مواد كيميائية سامة ثم هروبها، دون أن يتم العثور عليها حتى الآن.
ونقلا عن وسائل إعلام يابانية، قالت صحيفة واشنطن بوست أن القطة سقطت في وعاء يحتوي على مواد سامة في مصنع للطلاء المعدني في فوكوياما بمحافظة هيروشيما، مما تسبب في تحذيرات من السلطات الصحية في البلاد.
والتقطت كاميرات المراقبة القطة خلال مغادرتها مصنع نومورا لطلاء المعادن، مساء الأحد. ومن ثم رأى أحد العمال آثار أقدام صفراء داكنة تتحرك بعيدا عن حاوية تحتوي على مادة سامة قد تكون مميتة.
وقالت وسائل إعلام يابانية، إلى أن المسؤولين بمحافظة هيروشيما يعتقدون أن القطة سقطت في الحاوية قبل هروبها من المصنع.
وبحسب صحيفة أساهي شيمبون فإن الوعاء يبلغ طوله 11 قدما ويحتوي على الكروم سداسي التكافؤ (VI).
كما ذكرت ذات الصحيفة أن العمال في المصنع يتوجب عليهم ارتداء أقنعة وقفازات مطاطية عند التعامل مع المادة.
وقد يؤدي ابتلاع المادة لآلام بالبطن وإسهال وفشل في القلب، إلى جانب تلف الأمعاء والكبد والكلى، وربما يتطور الأمر إلى الوفاة، وفقا وكالة الأمن الصحي البريطانية المسؤولة عن حماية الصحة العامة في المملكة المتحدة.
وبيّن الفريق الطبي بمدينة فوكوياما، أن القطة ربما تكون ميتة، داعيا الناس إلى "إبلاغ مسؤولي المدينة أو الشرطة عن أي قطة بها تشوهات"، مشددا على ضرورة عدم لمسها على الإطلاق.

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