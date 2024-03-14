مدينة يابانية في حالة رعب بسبب قطة

(MENAFN
- Al Watan) أضحت مدينة فوكوياما اليابانية في حالة توجّس، بعدما تسببت قطة في إثارة الذعر بين السكان، وذلك بعد سقوطها في وعاء يحتوي على مواد كيميائية سامة ثم هروبها، دون أن يتم العثور عليها حتى الآن.
ونقلا عن وسائل إعلام يابانية، قالت صحيفة واشنطن بوست أن القطة سقطت في وعاء يحتوي على مواد سامة في مصنع للطلاء المعدني في فوكوياما بمحافظة هيروشيما، مما تسبب في تحذيرات من السلطات الصحية في البلاد.
والتقطت كاميرات المراقبة القطة خلال مغادرتها مصنع نومورا لطلاء المعادن، مساء الأحد. ومن ثم رأى أحد العمال آثار أقدام صفراء داكنة تتحرك بعيدا عن حاوية تحتوي على مادة سامة قد تكون مميتة.
وقالت وسائل إعلام يابانية، إلى أن المسؤولين بمحافظة هيروشيما يعتقدون أن القطة سقطت في الحاوية قبل هروبها من المصنع.
وبحسب صحيفة أساهي شيمبون فإن الوعاء يبلغ طوله 11 قدما ويحتوي على الكروم سداسي التكافؤ (VI).
كما ذكرت ذات الصحيفة أن العمال في المصنع يتوجب عليهم ارتداء أقنعة وقفازات مطاطية عند التعامل مع المادة.
وقد يؤدي ابتلاع المادة لآلام بالبطن وإسهال وفشل في القلب، إلى جانب تلف الأمعاء والكبد والكلى، وربما يتطور الأمر إلى الوفاة، وفقا وكالة الأمن الصحي البريطانية المسؤولة عن حماية الصحة العامة في المملكة المتحدة.
وبيّن الفريق الطبي بمدينة فوكوياما، أن القطة ربما تكون ميتة، داعيا الناس إلى "إبلاغ مسؤولي المدينة أو الشرطة عن أي قطة بها تشوهات"، مشددا على ضرورة عدم لمسها على الإطلاق.
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