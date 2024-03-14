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ما علاقة الناموس بنشوب حريق في مصحة نفسية بمصر

3/14/2024 2:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اندلع مساء أمس الأربعاء حريق داخل مصحة للعلاج النفسي جنوب الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل.
وفي التفاصيل، تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق بقرية شبرامنت.
فيما انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ بمنطقة فرع كامل، وتبين اندلاع حريق داخل مركز للعلاج النفسي، بحسب "صدى البلد".
وعند فحص المكان ، تبيّن أن ماسا كهربائيا بجهاز صاعق الناموس أشعل النيران وتم الإخماد دون إصابات.

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