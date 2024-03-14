ما علاقة الناموس بنشوب حريق في مصحة نفسية بمصر

(MENAFN
- Al Watan) اندلع مساء أمس الأربعاء حريق داخل مصحة للعلاج النفسي جنوب الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل.
وفي التفاصيل، تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق بقرية شبرامنت.
فيما انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ بمنطقة فرع كامل، وتبين اندلاع حريق داخل مركز للعلاج النفسي، بحسب "صدى البلد".
وعند فحص المكان ، تبيّن أن ماسا كهربائيا بجهاز صاعق الناموس أشعل النيران وتم الإخماد دون إصابات.
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