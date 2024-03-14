9.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية بالإمارات في رابع جلسات رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الخميس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 9.6 مليار درهم لتواصل بذلك صعودها للجلسة الثانية على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.591 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.6 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 5.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.3 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

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واستقطبت الأسهم المحلية بالإمارات سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و472.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 503.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.12% بمكاسب 11.25 نقطة عند 9255.06 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.09% رابحاً نحو 8.05 نقطة ليقفل عند 9095.16 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 31.1 نقطة ليغلق عند 4290.34 نقطة.

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