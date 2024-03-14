الاتحاد الأوروبي: 70 مليون يورو لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تقديم مساعدات إنسانية جديدة تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون يورو لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، نظرًا لتفاقم معاناتها من أزمات إنسانية كبرى ناجمة عن الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية.

وذكرت المفوضية الأوروبية – في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي – أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيدعم المشاريع التي تعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم التعليم في حالات الطوارئ والتأهب للكوارث.

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وأضاف البيان أن من إجمالي المبلغ، تم تخصيص 63.75 مليون يورو للمشاريع الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 4.75 مليون يورو للحد من مخاطر الكوارث، هذا بالإضافة إلى مبلغ 1.7 مليون يورو تم تخصيصه في وقت سابق من هذا العام استجابة للفيضانات في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 6 ملايين يورو للاستجابة الإقليمية للاجئين البورونديين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم في البلدان المجاورة بما في ذلك رواندا وتنزانيا، وكذلك العائدين إلى بوروندي.

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