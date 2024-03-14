الاتحاد الأوروبي: 70 مليون يورو لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تقديم مساعدات إنسانية جديدة تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون يورو لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، نظرًا لتفاقم معاناتها من أزمات إنسانية كبرى ناجمة عن الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية.
وذكرت المفوضية الأوروبية – في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي – أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيدعم المشاريع التي تعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم التعليم في حالات الطوارئ والتأهب للكوارث.
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وأضاف البيان أن من إجمالي المبلغ، تم تخصيص 63.75 مليون يورو للمشاريع الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 4.75 مليون يورو للحد من مخاطر الكوارث، هذا بالإضافة إلى مبلغ 1.7 مليون يورو تم تخصيصه في وقت سابق من هذا العام استجابة للفيضانات في البلاد.
وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 6 ملايين يورو للاستجابة الإقليمية للاجئين البورونديين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم في البلدان المجاورة بما في ذلك رواندا وتنزانيا، وكذلك العائدين إلى بوروندي.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978635
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