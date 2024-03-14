ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس مرتفعاً 5.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12728.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 468 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 308.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 26989.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978634
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