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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام التعاملات

3/14/2024 2:25:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس مرتفعاً 5.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12728.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 468 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 308.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 26989.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107978634

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