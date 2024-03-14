ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس مرتفعاً 5.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12728.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 468 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 308.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 26989.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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