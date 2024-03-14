استقرار الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت غالبية الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين عدداً من البيانات الاقتصادية الهامة، منها تضخم أسعار المنتجين الذي ارتفع على نحو غير متوقع في فبراير، الأمر الذي يدعم احتمال استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية.
واستقر مؤشر“داوجونز” عند 39022 نقطة. وارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 5170 نقطة، استقر مؤشر“ناسداك” عند 16167 نقطة.
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تسارعت وتيرة التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 1.6% في فبراير بعد أن بلغت 1% في يناير، لتسجل أعلى زيادة لها منذ سبتمبر 2023، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت اليوم.
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير، بعد زيادته 0.3% في يناير ومقارنة بتوقعات زيادته بنفس النسبة.
وقالت وزارة العمل في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة تراجع بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 9 من مارس، مقارنة مع توقعات ارتفاعه إلى 218 ألف طلب.
وكشفت بيانات وزارة التجارة عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير بعد انخفاضها 1.1% في قراءة يناير المعدلة، فضلاً عن ارتفاع المبيعات بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار زخم سوق العمل الأمريكي والنشاط الاقتصادي الحقيقي في الربع الأول من العام، فضلاً عن احتمالات استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن التكاليف التي يتحملها المنتجين في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي يرجح استمرار دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978633
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