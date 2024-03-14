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استقرار الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين

3/14/2024 2:25:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين عدداً من البيانات الاقتصادية الهامة، منها تضخم أسعار المنتجين الذي ارتفع على نحو غير متوقع في فبراير، الأمر الذي يدعم احتمال استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية.

واستقر مؤشر“داوجونز” عند 39022 نقطة. وارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 5170 نقطة، استقر مؤشر“ناسداك” عند 16167 نقطة.

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تسارعت وتيرة التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 1.6% في فبراير بعد أن بلغت 1% في يناير، لتسجل أعلى زيادة لها منذ سبتمبر 2023، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت اليوم.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير، بعد زيادته 0.3% في يناير ومقارنة بتوقعات زيادته بنفس النسبة.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة تراجع بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 9 من مارس، مقارنة مع توقعات ارتفاعه إلى 218 ألف طلب.

وكشفت بيانات وزارة التجارة عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير بعد انخفاضها 1.1% في قراءة يناير المعدلة، فضلاً عن ارتفاع المبيعات بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار زخم سوق العمل الأمريكي والنشاط الاقتصادي الحقيقي في الربع الأول من العام، فضلاً عن احتمالات استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن التكاليف التي يتحملها المنتجين في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي يرجح استمرار دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107978633

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