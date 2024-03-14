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ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في فبراير مع انتعاش قطاع السيارات

3/14/2024 2:25:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للارتفاع مرة أخرى خلال الشهر الماضي بدعم من انتعاش مبيعات وكلاء السيارات ومحطات الوقود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التي صدرت الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير، مقارنة بتوقعات زيادتها 0.8% خلال نفس الفترة.

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وتم تعديل مبيعات يناير إلى انخفاض بنسبة 1.1% بدلاً من 0.8% في تقرير الشهر الماضي، ويعود هذا التراجع بشكل جزئي إلى انخفاض درجات الحرارة وصعوبة مراجعة البيانات وفق التغيرات الموسمية.

وعلى صعيد التغيرات السنوية، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2023.

وارتفعت المبيعات خلال الفترة الممتدة بين شهري ديسمبر وفبراير بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107978632

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