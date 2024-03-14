ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في فبراير مع انتعاش قطاع السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للارتفاع مرة أخرى خلال الشهر الماضي بدعم من انتعاش مبيعات وكلاء السيارات ومحطات الوقود.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة التي صدرت الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير، مقارنة بتوقعات زيادتها 0.8% خلال نفس الفترة.
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وتم تعديل مبيعات يناير إلى انخفاض بنسبة 1.1% بدلاً من 0.8% في تقرير الشهر الماضي، ويعود هذا التراجع بشكل جزئي إلى انخفاض درجات الحرارة وصعوبة مراجعة البيانات وفق التغيرات الموسمية.
وعلى صعيد التغيرات السنوية، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2023.
وارتفعت المبيعات خلال الفترة الممتدة بين شهري ديسمبر وفبراير بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978632
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