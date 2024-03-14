انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو غير متوقع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال الأسبوع الماضي، في دلالة على استمرار قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم مع اقتراب موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 20 من الشهر الجاري.
وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس.
موضوعات متعلقة
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الـ15 على التوالي مسئولة أممية: تصعيد الوضع بالبحر الأحمر يضاعف أزمات الاقتصاد العالمي
ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاعها إلى 218 ألف طلب من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض إلى 210 آلاف من 217 ألفاً.
وانخفض متوسط عدد الطلبات في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 500 طلب ليصل إلى 208 آلاف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض من 212.25 ألف إلى 208.5 ألف.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.