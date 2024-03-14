انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو غير متوقع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال الأسبوع الماضي، في دلالة على استمرار قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم مع اقتراب موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 20 من الشهر الجاري.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس.

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ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاعها إلى 218 ألف طلب من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض إلى 210 آلاف من 217 ألفاً.

وانخفض متوسط عدد الطلبات في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 500 طلب ليصل إلى 208 آلاف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض من 212.25 ألف إلى 208.5 ألف.

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