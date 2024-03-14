Thursday, 14 March 2024 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو غير متوقع

3/14/2024 2:25:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال الأسبوع الماضي، في دلالة على استمرار قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم مع اقتراب موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 20 من الشهر الجاري.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس.

موضوعات متعلقة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الـ15 على التوالي مسئولة أممية: تصعيد الوضع بالبحر الأحمر يضاعف أزمات الاقتصاد العالمي

ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاعها إلى 218 ألف طلب من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض إلى 210 آلاف من 217 ألفاً.

وانخفض متوسط عدد الطلبات في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 500 طلب ليصل إلى 208 آلاف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض من 212.25 ألف إلى 208.5 ألف.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107978631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث