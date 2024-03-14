رئيس الوزراء: الطلب على الدولار بدأ فى الانخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ فى الانخفاض فى ظل الإتاحة الواسعة التى أتاحها البنك، والإسراع فى الإفراج عن البضائع من الجمارك فى الأيام الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى متابعته بشكل يومى لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزى، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار فى فروع البنوك ومكاتب الصرافة.
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وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى المالى والنقدى، التى تم التوافق عليها وحددتها الدولة فى برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.
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