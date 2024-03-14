رئيس الوزراء: الطلب على الدولار بدأ فى الانخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ فى الانخفاض فى ظل الإتاحة الواسعة التى أتاحها البنك، والإسراع فى الإفراج عن البضائع من الجمارك فى الأيام الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى متابعته بشكل يومى لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزى، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار فى فروع البنوك ومكاتب الصرافة.

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى المالى والنقدى، التى تم التوافق عليها وحددتها الدولة فى برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.