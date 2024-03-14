ارتفاع مؤشر بورصة قطر في نهاية التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.63%، أي بواقع 63.92 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و256.05 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تم خلال الجلسة تداول 342 مليونا و590 ألفا و631 سهما، بقيمة مليار و231 مليونا و921 ألفا و183.730 ريال، نتيجة تنفيذ 21155 صفقة في جميع القطاعات.
موضوعات متعلقة
البحرين تتصدر المؤشرات الإقليمية والدولية في 2023 ليبيا تسجل أكبر زيادة في إنتاج النفط في أفريقيا متخطية نيجيريا انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو غير متوقع
وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 590 مليارا و203 ملايين و478 ألفا و639.090 ريال، مقارنة بـ586 مليارا و962 مليونا و456 ألفا و519.120 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.