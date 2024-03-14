ارتفاع مؤشر بورصة قطر في نهاية التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.63%، أي بواقع 63.92 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و256.05 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تم خلال الجلسة تداول 342 مليونا و590 ألفا و631 سهما، بقيمة مليار و231 مليونا و921 ألفا و183.730 ريال، نتيجة تنفيذ 21155 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 590 مليارا و203 ملايين و478 ألفا و639.090 ريال، مقارنة بـ586 مليارا و962 مليونا و456 ألفا و519.120 ريال، في الجلسة السابقة.

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