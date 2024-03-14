أكثر من 318 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 3 مارس 2024 إلى 7 مارس 2024، حوالي 291 مليونا و277 ألفا و773 ريالا.
فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 27 مليونا و286 ألفا و360 ريالا.
موضوعات متعلقة
“المركزي للإحصاء”: تنفيذ وحدات سكنية بـ262 مليار جنيه في 2022-2023 500 مليار جنيه استثمارات“المجتمعات العمرانية” منذ 1979 اتفاقية بين“مصر إيطاليا” و”ماريوت” لتشغيل الشقق الفندقية بمشروع الغابة العمودية
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.