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أكثر من 318 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر خلال أسبوع

3/14/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 3 مارس 2024 إلى 7 مارس 2024، حوالي 291 مليونا و277 ألفا و773 ريالا.

فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 27 مليونا و286 ألفا و360 ريالا.

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وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107978628

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