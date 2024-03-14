ليبيا تسجل أكبر زيادة في إنتاج النفط في أفريقيا متخطية نيجيريا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاج النفط على المستوى الشهري في أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج بالقارة.
وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري -بحسب تلفزيون الوسط الليبي- إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.
موضوعات متعلقة
إدارة معلومات الطاقة: أربع دول تشكل 80% من نمو المعروض النفطي العالمي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الـ15 على التوالي
بينما بلغ إنتاج نيجيريا في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة يومية 47 ألف برميل فقط.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.