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ليبيا تسجل أكبر زيادة في إنتاج النفط في أفريقيا متخطية نيجيريا

3/14/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاج النفط على المستوى الشهري في أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج بالقارة.

وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري -بحسب تلفزيون الوسط الليبي- إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

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بينما بلغ إنتاج نيجيريا في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة يومية 47 ألف برميل فقط.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107978627

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