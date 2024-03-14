ليبيا تسجل أكبر زيادة في إنتاج النفط في أفريقيا متخطية نيجيريا

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاج النفط على المستوى الشهري في أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج بالقارة.

وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري -بحسب تلفزيون الوسط الليبي- إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة: أربع دول تشكل 80% من نمو المعروض النفطي العالمي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الـ15 على التوالي

بينما بلغ إنتاج نيجيريا في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة يومية 47 ألف برميل فقط.

المصدر: