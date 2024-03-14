البحرين تتصدر المؤشرات الإقليمية والدولية في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن البحرين واصلت اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل، ومدعومة بكلف تشغيلية ومعيشية تنافسية.

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وأضافت أن البيئة الداعمة للأعمال في البحرين ساهمت في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار وهو ما أهل المنامة بأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي حسب قائمة“جلوبال 150 سيتيز” للعام 2023.

وأشارت إلى أن العام 2023 شكل عامًا استثنائيًا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مدعومًا بـ”فريق البحرين”، وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 1.7 مليار دولار أمريكي، ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة، وهو ما مكّن البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالميًا، في جذب الاستثمارات المباشرة وذلك وفقًا لمرصد الاستثمارات المباشرة التابع للفايننشال تايمز – مؤشر أداء“جرينفيلد” للاستثمارات المباشرة 2023.

وأضافت أن قطاع الخدمات المالية لعب دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي للبحرين، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1% في الربع الثالث من العام 2023، حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات والحصول على تصنيفات متقدمة، حيث تصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG للعام 2023.

ونقلت (بنا) عن الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني ندى السعيد، قولها إن حصول البحرين على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية يعد شهادة على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية، وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل. وجميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع، كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات في 2023 يؤكد مكانة البحرين كوجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها.

وأضافت أن العديد من التصنيفات العالمية أشادت بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين، ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال، ومنها مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد حلت فيه مملكة البحرين في المركز 10 عالميًا من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي“سياسات ممارسة أنشطة الأعمال”. وحافظت البحرين على مركزها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد“فريزر”، وحلت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة“هيريتيج” ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية وهي الحرية التجارية والحرية المالية وحرية الاستثمار.

وأشارت إلى أن البحرين جاءت في المركز الثاني عربيًا والعاشر عالميًا في المؤشر الفرعي الخاص بالتوقيت ضمن مؤشر الأداء اللوجستي 2023، وذلك نظرًا لما تتميز به المملكة من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وباقي أسواق المنطقة والعالم، وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة.

وقد حصلت المواهب المتنوعة وعالية التأهيل في البحرين على تقدير واعتراف عالمي خلال العام 2023 من خلال تحقيق البحرين أداءً متميزًا في عدد من المؤشرات فبلغت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر القوى العاملة الموهوبة، وتصدرت عربيًا في نسبة الإناث ضمن قوة العمل والعاشرة عالميًا في جاهزية المواهب، وأحرزت المركز الأول إقليميًا في المهارات المالية وتدريب الموظفين والمهارات اللغوية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك وفقًا لتصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD ، وبالإضافة إلى تصدر البحرين خليجيًا ضمن المؤشر الفرعي المعني باستدامة المواهب، وذلك بحسب نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023 الصادر عن كلية“انسياد”.

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