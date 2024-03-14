البحرين تتصدر المؤشرات الإقليمية والدولية في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن البحرين واصلت اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل، ومدعومة بكلف تشغيلية ومعيشية تنافسية.
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وأضافت أن البيئة الداعمة للأعمال في البحرين ساهمت في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار وهو ما أهل المنامة بأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي حسب قائمة“جلوبال 150 سيتيز” للعام 2023.
وأشارت إلى أن العام 2023 شكل عامًا استثنائيًا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مدعومًا بـ”فريق البحرين”، وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 1.7 مليار دولار أمريكي، ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة، وهو ما مكّن البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالميًا، في جذب الاستثمارات المباشرة وذلك وفقًا لمرصد الاستثمارات المباشرة التابع للفايننشال تايمز – مؤشر أداء“جرينفيلد” للاستثمارات المباشرة 2023.
وأضافت أن قطاع الخدمات المالية لعب دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي للبحرين، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1% في الربع الثالث من العام 2023، حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات والحصول على تصنيفات متقدمة، حيث تصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG للعام 2023.
ونقلت (بنا) عن الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني ندى السعيد، قولها إن حصول البحرين على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية يعد شهادة على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية، وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل. وجميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع، كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات في 2023 يؤكد مكانة البحرين كوجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها.
وأضافت أن العديد من التصنيفات العالمية أشادت بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين، ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال، ومنها مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد حلت فيه مملكة البحرين في المركز 10 عالميًا من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي“سياسات ممارسة أنشطة الأعمال”. وحافظت البحرين على مركزها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد“فريزر”، وحلت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة“هيريتيج” ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية وهي الحرية التجارية والحرية المالية وحرية الاستثمار.
وأشارت إلى أن البحرين جاءت في المركز الثاني عربيًا والعاشر عالميًا في المؤشر الفرعي الخاص بالتوقيت ضمن مؤشر الأداء اللوجستي 2023، وذلك نظرًا لما تتميز به المملكة من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وباقي أسواق المنطقة والعالم، وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة.
وقد حصلت المواهب المتنوعة وعالية التأهيل في البحرين على تقدير واعتراف عالمي خلال العام 2023 من خلال تحقيق البحرين أداءً متميزًا في عدد من المؤشرات فبلغت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر القوى العاملة الموهوبة، وتصدرت عربيًا في نسبة الإناث ضمن قوة العمل والعاشرة عالميًا في جاهزية المواهب، وأحرزت المركز الأول إقليميًا في المهارات المالية وتدريب الموظفين والمهارات اللغوية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك وفقًا لتصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD ، وبالإضافة إلى تصدر البحرين خليجيًا ضمن المؤشر الفرعي المعني باستدامة المواهب، وذلك بحسب نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023 الصادر عن كلية“انسياد”.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978626