العراق وسيمنز يبحثان آفاق التعاون الثنائي وإيقاف حرق الغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني مع المدير التنفيذي لشركة (سيمنز) فرع العراق مهند الصفار، اليوم الخميس، آفاق التعاون الثنائي وإيقاف حرق الغاز.
وجرى خلال الاجتماع، وفقا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بحث آفاق التعاون الثنائي في مجال استثمار وإيقاف حرق الغاز وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة.
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