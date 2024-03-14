العراق وسيمنز يبحثان آفاق التعاون الثنائي وإيقاف حرق الغاز

MENAFN - Al-Borsa News) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني مع المدير التنفيذي لشركة (سيمنز) فرع العراق مهند الصفار، اليوم الخميس، آفاق التعاون الثنائي وإيقاف حرق الغاز.

وجرى خلال الاجتماع، وفقا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بحث آفاق التعاون الثنائي في مجال استثمار وإيقاف حرق الغاز وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة.

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