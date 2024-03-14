وزير الخزانة الأمريكي السابق يشكل تحالفًا استثماريًا لشراء تيك توك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الخزانة الأمريكي السابق“ستيفن منوشين”، عمله على تشكيل مجموعة من المستثمرين لتقديم عرض استحواذ على منصة“تيك توك”، بعد موافقة مشرعين على مقترح يلزم“بايت دانس” الصينية ببيع أعمال التطبيق.
وقال“منوشين” في مقابلة مع“سي إن بي سي” الخميس:“أعتقد أن التشريع يجب إقراره (نهائيًا) وأعتقد أنه يجب بيع المنصة، فهذا فعل رائع، سأقوم بتشكيل مجموعة لشراء تيك توك”.
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وتأتي تصريحات“منوشين” بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمهل الشركة الصينية المالكة للتطبيق 6 أشهر لبيع أعمال المنصة في الولايات المتحدة أو حظرها، ومن المقرر الآن مناقشته في مجلس الشيوخ.
وصفت“تيك توك” مشروع القانون بأنه“محاولة حظر”، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ على الاستماع إلى ناخبيهم من مستخدمي التطبيق قبل اتخاذ أي إجراء، وتعهدت بـ“ممارسة حقوقها القانونية لمنع الحظر”.
في وقت سابق من هذا الشهر، قاد“منوشين” تحالفًا استثماريًا لضخ نحو مليار دولار من رأس المال إلى بنك“نيويورك كوميونيتي بانكورب- New York Community Bancorp” المتعثر.
وانضم وزير الخزانة السابق إلى مجلس إدارة البنك، بعدما استثمر – ضمن هذه الصفقة – 450 مليون دولار، أو ما قدره 12% من أصول صندوق شركة الأسهم الخاصة التي يقودها“ليبرتي ستراتيجيك كابيتال – Liberty Strategic Capital”.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978624
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