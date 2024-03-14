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وزير الخزانة الأمريكي السابق يشكل تحالفًا استثماريًا لشراء تيك توك

3/14/2024 2:25:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير الخزانة الأمريكي السابق“ستيفن منوشين”، عمله على تشكيل مجموعة من المستثمرين لتقديم عرض استحواذ على منصة“تيك توك”، بعد موافقة مشرعين على مقترح يلزم“بايت دانس” الصينية ببيع أعمال التطبيق.

وقال“منوشين” في مقابلة مع“سي إن بي سي” الخميس:“أعتقد أن التشريع يجب إقراره (نهائيًا) وأعتقد أنه يجب بيع المنصة، فهذا فعل رائع، سأقوم بتشكيل مجموعة لشراء تيك توك”.

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وتأتي تصريحات“منوشين” بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمهل الشركة الصينية المالكة للتطبيق 6 أشهر لبيع أعمال المنصة في الولايات المتحدة أو حظرها، ومن المقرر الآن مناقشته في مجلس الشيوخ.

وصفت“تيك توك” مشروع القانون بأنه“محاولة حظر”، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ على الاستماع إلى ناخبيهم من مستخدمي التطبيق قبل اتخاذ أي إجراء، وتعهدت بـ“ممارسة حقوقها القانونية لمنع الحظر”.

في وقت سابق من هذا الشهر، قاد“منوشين” تحالفًا استثماريًا لضخ نحو مليار دولار من رأس المال إلى بنك“نيويورك كوميونيتي بانكورب- New York Community Bancorp” المتعثر.

وانضم وزير الخزانة السابق إلى مجلس إدارة البنك، بعدما استثمر – ضمن هذه الصفقة – 450 مليون دولار، أو ما قدره 12% من أصول صندوق شركة الأسهم الخاصة التي يقودها“ليبرتي ستراتيجيك كابيتال – Liberty Strategic Capital”.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107978624

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