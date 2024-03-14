مسئولة أممية: تصعيد الوضع بالبحر الأحمر يضاعف أزمات الاقتصاد العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت إيديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر والتوترات الإقليمية باتت تهدد الوضع الاقتصادي والتقدم الإنساني المتواضع والمتأزم من الأساس، داعية كل الأطراف المعنية للامتثال للقانون الدولي والامتناع عن كل ما من شأنه أن يفاقم الوضع.

وقالت وسورنو – في كلمتها خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن –“إن التقدم الإيجابي الذي شهدناه منذ الهدنة التي توسطت لها الأمم المتحدة في أبريل 2022 باليمن في خطر الانهيار، حيث أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية قد زادت في الأشهر الماضية بما يشكل تهديدا متناميا على حياة الملايين في مقدمتهم النساء والأطفال”.

موضوعاتارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الـ15 على التوالي وزير الخزانة الأمريكي السابق يشكل تحالفًا استثماريًا لشراء تيك توك

وأضافت أن اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي قد أجروا تقييما مؤخرا بين أن نسبة انعدام الأمن الغذائي قد زادت 11% منذ نوفمبر 2023 وهو أعلى مستوى منذ 16 شهرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يعاني نصف الأطفال من هم دون الخامسة من التقزم من المعتدل إلى الحاد الذي زاد بنسبة 4% مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف التقزم في العالم.

وأشارت إلى تقلص حجم الحصص الغذائية التي يتلقاها المواطنون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ، حيث أن برنامج الأغذية العالمي قد أوقف مساعداته الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في نوفمبر ، لافتة إلى أنه جاري التوصل إلى اتفاق بشأن الشروع في عملية إعادة استهداف نموذجية في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون وذلك بعد تخصيص منسق الإغاثة الإنسانية 7 مليون دولار من صندوق الاستجابة الإنسانية من برنامج الأغذية العالمي، حيث أن استئناف توزيع الغذاء سيتم بشكل أوسع.

وأوضحت أنه نتيجة عدم توزيع الغذاء فإن 9.5 لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ نوفمبر، وبلغت متطلبات برنامج الأغذية العالمي على مدى الـ 5 أشهر الماضية 230 مليون دولار لتغطية توزيع الأغذية للعائلات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مناشدة المانحين على مضاعفة مساعداتهم في هذا السياق لمواجهة الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لأن مسألة انعدام الأمن الغذائي هي مسألة سعر الأغذية لا توافرها.

وشددت على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي وراء إطار الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين شعب اليمن من كسر دوامة التبعية والمساعدة الخارجية لبناء اقتصاد مستدام مكتف ذاتيا.

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