انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الـ15 على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 9 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس، وذلك بخلاف توقعات ارتفاعها بمقدار ملياري قدم مكعب، وهو أيضًا التراجع الخامس عشر على التوالي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.325 تريليون قدم مكعب، ما يزيد بنسبة 16.9% أو نحو 336 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 37.1% أو نحو 629 مليار قدم مكعب فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 1.696 تريليون قدم مكعب.

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