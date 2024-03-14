ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، بعد بيانات أظهرت تجدد الضغوط التضخمية، والتي يخشى مستثمرون أن تتسبب في تعطيل مسار خفض الفائدة المتوقع هذا العام.

وزاد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.685%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير.

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وقفز العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 9.5 نقطة أساس إلى 4.291%، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أواخر فبراير، فيما صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.435%.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في فبراير، وهي أعلى وتيرة منذ سبتمبر الماضي، وتقارن بـ 1% خلال يناير.

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