ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، بعد بيانات أظهرت تجدد الضغوط التضخمية، والتي يخشى مستثمرون أن تتسبب في تعطيل مسار خفض الفائدة المتوقع هذا العام.
وزاد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.685%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير.
موضوعات متعلقة
انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الـ15 على التوالي مسئولة أممية: تصعيد الوضع بالبحر الأحمر يضاعف أزمات الاقتصاد العالمي وزير الخزانة الأمريكي السابق يشكل تحالفًا استثماريًا لشراء تيك توك
وقفز العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 9.5 نقطة أساس إلى 4.291%، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أواخر فبراير، فيما صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.435%.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في فبراير، وهي أعلى وتيرة منذ سبتمبر الماضي، وتقارن بـ 1% خلال يناير.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107978621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.