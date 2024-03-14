عز العرب: بعد أسبوع من التعويم.. مصر على الطريق السليم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة التجارى الدولى، إنه بعد أسبوع من التعويم يمكن أن نقول مصر على الطريق السليم ع توافر سيولة للبيع والشراء.
وأردف فى تغريدة على منصة“إكس”:“أن ارتفاع السعر أو انخفاضه ليس هدفًا فى حد ذاته وسيتغير طبقا للعرض والطلب، بدليل وجود سوق صرف موحد”.
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وقال إنه من المبكر التحدث عن سعر الدولار العادل، ومصر بدأت أول طريق الإصلاح لكنه مازال فى بدايته.
وقال إنه يتبقى الهدف الأسمي وهو استهداف التضخم، والذى سيكون من خلال السيطرة علي الاقتراض والعجز الكلي للموازنه العامة، عبر تسييل الأصول وخفض الدين العام وتصيفة حساب السحب على المكشوف لدى المركزى.
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