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عز العرب: بعد أسبوع من التعويم.. مصر على الطريق السليم

3/14/2024 2:25:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة التجارى الدولى، إنه بعد أسبوع من التعويم يمكن أن نقول مصر على الطريق السليم ع توافر سيولة للبيع والشراء.

وأردف فى تغريدة على منصة“إكس”:“أن ارتفاع السعر أو انخفاضه ليس هدفًا فى حد ذاته وسيتغير طبقا للعرض والطلب، بدليل وجود سوق صرف موحد”.

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وقال إنه من المبكر التحدث عن سعر الدولار العادل، ومصر بدأت أول طريق الإصلاح لكنه مازال فى بدايته.

‏وقال إنه يتبقى ‏الهدف الأسمي وهو استهداف التضخم، والذى سيكون من خلال السيطرة علي الاقتراض والعجز الكلي للموازنه العامة، عبر تسييل الأصول وخفض الدين العام وتصيفة حساب السحب على المكشوف لدى المركزى.

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