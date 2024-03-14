إدارة معلومات الطاقة: أربع دول تشكل 80% من نمو المعروض النفطي العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المعروض العالمي من النفط والسوائل الأخرى بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومليوني برميل يوميًا في عام 2025، وقالت إن هذا النمو سيكون مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط الخام من أربع دول.
وقالت الإدارة في التقرير الصادر الخميس، إن أربعة بلدان تمثل أكثر من 80% من نمو المعرض النفطي العالمي في توقعاتها، هي الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل، وهو ما سيعوض جزئيًا خفض“أوبك+” الإنتاج طوعيًا على المدى القريب.
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وتواصل الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط الخام والسوائل البترولية أكثر من أي دولة أخرى، وبعد انخفاض إلى أقل من 10 ملايين برميل يوميًا في منتصف عام 2020، ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 13.3 مليون برميل يوميًا في أواخر عام 2023 نتيجة لزيادة كفاءة الحفر.
كما نما إنتاج النفط الخام في كندا بشكل مطرد خلال العقد الماضي، مدفوعًا بتطور إنتاج الرمال النفطية في ألبرتا، وفي البرازيل، هناك عدد من الاكتشافات النفطية البحرية المهمة قيد التطوير، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام في البلاد.
وزادت غيانا إنتاجها في تاريخها القصير كمنتج رئيسي للنفط، بعد اكتشاف النفط الخام لأول مرة في عام 2015 وبدء الإنتاج في أواخر عام 2019، وأدى التطور السريع لمشروعي“ليزا” و”بايارا”، إلى زيادة إنتاج غيانا من النفط الخام إلى 645 ألف برميل يوميًا في أوائل عام 2024.
في عام 2023، أنتج العالم ما يقدر بنحو 101.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والسوائل الأخرى من مصادر الهيدروكربون، وقالت الإدارة إن تغير تدفقات التجارة العالمية يمكن أن يحدّ من القدرة على الوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية خلال فترة التوقعات.
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