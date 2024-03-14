إدارة معلومات الطاقة: أربع دول تشكل 80% من نمو المعروض النفطي العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المعروض العالمي من النفط والسوائل الأخرى بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومليوني برميل يوميًا في عام 2025، وقالت إن هذا النمو سيكون مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط الخام من أربع دول.

وقالت الإدارة في التقرير الصادر الخميس، إن أربعة بلدان تمثل أكثر من 80% من نمو المعرض النفطي العالمي في توقعاتها، هي الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل، وهو ما سيعوض جزئيًا خفض“أوبك+” الإنتاج طوعيًا على المدى القريب.

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وتواصل الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط الخام والسوائل البترولية أكثر من أي دولة أخرى، وبعد انخفاض إلى أقل من 10 ملايين برميل يوميًا في منتصف عام 2020، ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 13.3 مليون برميل يوميًا في أواخر عام 2023 نتيجة لزيادة كفاءة الحفر.

كما نما إنتاج النفط الخام في كندا بشكل مطرد خلال العقد الماضي، مدفوعًا بتطور إنتاج الرمال النفطية في ألبرتا، وفي البرازيل، هناك عدد من الاكتشافات النفطية البحرية المهمة قيد التطوير، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام في البلاد.

وزادت غيانا إنتاجها في تاريخها القصير كمنتج رئيسي للنفط، بعد اكتشاف النفط الخام لأول مرة في عام 2015 وبدء الإنتاج في أواخر عام 2019، وأدى التطور السريع لمشروعي“ليزا” و”بايارا”، إلى زيادة إنتاج غيانا من النفط الخام إلى 645 ألف برميل يوميًا في أوائل عام 2024.

في عام 2023، أنتج العالم ما يقدر بنحو 101.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والسوائل الأخرى من مصادر الهيدروكربون، وقالت الإدارة إن تغير تدفقات التجارة العالمية يمكن أن يحدّ من القدرة على الوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية خلال فترة التوقعات.