غزة ومؤامرة العصر بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) يقع الإعلان الأميركي الذي جاء مؤخراً حول إرسال سفينة بحرية لإنشاء ميناء مؤقت في غزة لأهداف إنسانية في دائرة كبيرة من الشك. لا ينبثق ذلك الشك فقط من حيثيات إنشاء ذلك الميناء وجدواه، بل يرتبط بمعطيات تصاحب تلك الفكرة الغريبة. وإن حلّ اليقين مكان الشك حول الهدف الحقيقي من هذه المبادرة الأميركية لتشييد ذلك الميناء، يعني أن الفلسطينيين أمام مؤامرة كبرى قد تطيح بما تبقى من مستقبل القضية الفلسطينية، وقد تفسر خفايا هجوم ٧ أكتوبر، وتستوجب من الفلسطينيين التحرك الفوري.

أعقب تصريح بايدن حول توجه النية الأميركية لبناء ميناء غزة المؤقت نهاية الأسبوع الماضي، خروج سفينة أميركية من قاعدتها متوجهة إلى فلسطين بعدها بساعات. ويدعم الحلفاء الغربيون المقربون للولايات المتحدة بناء ذلك الميناء، على رأسهم بريطانيا، وتموله دولة الإمارات العربية بالإضافة إلى الإدارة الأميركية. ولم تعارض إسرائيل ذلك المشروع، بل لم تخف ترحيبها به، وعدم معارضتها لوصول السفن المحملة بالدعم للفلسطينيين إليه، وهو الأمر الذي لطالما رفضته.

ولا يعد إنشاء ذلك الميناء أنجع الحلول لكسر الحصار المفروض على السكان المدنيين في غزة، وهو الأمر الذي أكدته قيادات عسكرية أميركية ومسؤولون أمميون، كما يدعمه المنطق. فإنشاء مثل ذلك الميناء، ووصول السفن إليه والمحملة بالمعونات للغزيين يحتاج لموافقة إسرائيل، التي تسيطر فعلياً على غزة، تماماً كما يحتاج دخول الشاحنات وتحليق الطائرات فوق سماء غزة لذات الموافقة. ويعتبر دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية أفضل الوسائل لتوصليها للمدنيين، خصوصاً أنه الأسلوب المتعارف عليه منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة في العام ٢٠٠٧، كما أن الاحتلال يسيطر على جميع المعابر على طول الحدود الشمالية والشرقية، وينسق مع مصر على طول الحدود الجنوبية للقطاع.

ويحتاج قطاع غزة، الذي يقطن فيه أكثر من مليونَي إنسان، لدخول ٥٠٠ شاحنة يومياً محملة بالمواد الأساسية، في الأيام العادية، بعد خضوعها لعملية تفتيش إسرائيلية معقدة. ومنعت سلطات الاحتلال دخول أي شاحنة للقطاع خلال أول أسبوعين من العدوان على غزة. ولم تسمح بعد ذلك إلا بدخول أقل من عشرة شاحنات يومياً، و٩٠ شاحنة في أحسن الأحوال. وفي ظل سياستها لتفريغ شمال القطاع، قيدت إسرائيل وصول تلك الشاحنات إليه، لتجويع حوالى نصف مليون مدني، رفضوا الخروج من أماكن سكنهم، رغم القصف المركز وجرائم القتل التي يتعرضون لها.

لا يعد وصول شاحنات محملة بالمواد الأساسية إلى شمال القطاع المشكلة الوحيدة، بل إن عدم وجود جهة تستلم تلك المعونات لتوزعها على السكان بنظام يتناسب مع الوضع المعقد يعد المشكلة الأكبر. وقام الاحتلال باستهداف الشرطة الفلسطينية ورجال الدفاع المدني وحتى موظفين أمميين حاولوا المساعدة في توزيع المساعدات على المدنيين، خالقاً بذلك تلك الأزمة التي تسببت في عدم وصول المساعدات للمدنيين والتي تصل بشكل شحيح، متسبباً بحدوث مجاعة حقيقية. ويعد ذلك سبباً مركزياً آخر في انتقاد مشروع الميناء الأميركي المؤقت، الذي لم يقدم حلاً لهذه الأزمة، ناهيك عن أنه سيحتاج لشهرين ليصبح مؤهلاً لاستقبال سفن الإغاثة. فهل سيصمد من تبقى من سكان القطاع لشهرين آخرين، تحت وطأة استمرار القصف والقتل والتجويع؟ ويصبح الأمر أشد تعقيداً، إن نفذ الاحتلال تهديداته باجتياح مدينة رفح، التي تحتضن أكثر من مليون غزي لجؤوا إليها، طلباً للأمان تحت وطأة القصف القاتل في شمال ووسط القطاع، الأمر الذي يرجح وجود أهداف أخرى لوجود ذلك الميناء المؤقت.

يقودنا ذلك إلى النظر إلى العوامل المصاحبة لتلك المبادرة الأميركية الغريبة لإقامة الميناء المؤقت. وعلى رأسها حقيقة الموقف الأميركي، والذي يتضح من خلال فصل الأقوال عن الأفعال. ويمكن تقييم موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل فقط من خلال أفعالها، إذ أثبتت تصريحاتها خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، والتوتر المشتعل في المنطقة، أنها تأتي أحياناً للاستهلاك المحلي والدولي فقط، ولا تعكس حقيقة مواقفها الداعمة بصلابة لإسرائيل، من خلال شراكة وتحالف والتزام منقطع النظير.

في حين يتعلق العامل الثاني بتتبع سياسة حكومة نتنياهو، سواء تلك التي تصر على استمرار عدوانها وتدميرها لقطاع غزة بكامل أنحائه، من شماله إلى جنوبه، وتعمد إلحاق الأذى والرعب بالمدنيين، دون وجود أي تهديد حقيقي داخلي إسرائيلي على استمرارها وبقائها حتى الآن. كما أنه من الملاحظ أن حكومة الاحتلال تتعمد إشعال الضفة الغربية، رغم دعوات الولايات المتحدة وخبراء أمنيين إسرائيليين بتجنب ذلك، خصوصاً في ظل التقاطع بين استمرار العدوان على غزة ودخول شهر رمضان. وتصعّد سلطات الاحتلال من اجتياحاتها للضفة وتشدد إجراءاتها في القدس، وتطلق أيدي مستوطنيها ليعيثوا تخريباً وإيذاءً بالفلسطينيين، وتستمر في سياسة الاغتيالات والاعتقالات. واعترفت إسرائيل باعتقال أكثر من ٤٠٠٠ فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء عدوانها على غزة، بالإضافة إلى وجود أكثر من ٥٠٠٠ آخرين، يقبعون في سجونها قبل العدوان. إلا أن الملفت مؤخراً، ما أعلنته إسرائيل حول بناء سجون جديدة لتستوعب الأعداد الإضافية من المعتقلين في الضفة الغربية، وهو أمر يوحي بترويجها لمزيد من الاضطرابات القادمة. ولا ينفصل ذلك عن حالة التصعيد التي تتعمد حكومة الحرب الإسرائيلية خلقها على الجبهة الشمالية مع لبنان، والتي تشهد تصعيداً يصعب تجاهله.

وقد ترتبط تطورات العدوان على غزة بعامل مهم من الصعب إغفاله، يتعلق بغاز غزة. فبالإضافة للأهداف السياسية والعسكرية الإستراتيجية والأمنية والتوجهات الأيديولوجية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والتي يعرفها الجميع، لا يعد العامل الاقتصادي أقل أهمية عن تلك سابقة الذكر، خصوصاً ذلك المتعلق بغاز غزة، والذي يرتبط بالمستقبل التي تتطلع إليه دولة الاحتلال.

بعد ثلاثة أسابيع على العدوان على غزة أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية منح تراخيص لستة منشآت عالمية وإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في مناطق يقع معظمها ضمن النطاق البحريالفلسطيني. وبعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة نتنياهو الحالية، دعت إسرائيل شركات التنقيب لتقديم عطاءاتها للتنقيب في تلك المناطق. وفي نهاية الشهر الماضي أكدت إسرائيل زيادة معدلات إمدادات الغاز إلى مصر والأردن إلى حوالى ٢٥ في المئة خلال العام ٢٠٢٣، رغم انقطاع طفيف جرى في بداية العدوان على غزة، وأكدت أن الصادرات قد تشهد توسعاً قادماً.

واكتشفت إسرائيل وجود مصادر من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط قبل ١٥ عاماً وبدأت تنتج بالفعل في العام ٢٠١٣، الأمر الذي وضع إسرائيل على خارطة الطاقة لأول مرة. في العام ٢٠٢٢ نجحت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقية تفاهم على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مكنت إسرائيل مؤخراً من الاستفادة من تدفق غاز حقل كاريش، حيث وعدت بأن تكون جزء من حل مشكلة الطاقة في أوروبا، التي نشأت بعد الحرب الأوكرانية، والقرار بمقاطعة الغاز الروسي. إلا أن إنتاج ذلك الحقل يعد ضئيلاً مقارنة بحقلَي ليفياثان وتمار اللذين ينتجان معظم الغاز الإسرائيلي، ويعد احتياط إسرائيل من الغاز محدوداً بالمقاييس العالمية.

وتتطلع إسرائيل لتصبح مركزاً عالمياً لتصدير الغاز، وهو الأمر الذي يتطلب تحولها لممر يربط بين الشرق والغرب، والذي يأتي ضمن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، إلا أن وصولها لمكانة الدول المصدرة للغاز يعد من أكبر طموحاتها، وهو ما يرتبط بحصولها على غاز غزة. في العام ١٩٩٩، أكدت شركة بريتيش غاز أن الاحتياطي البحري في غزة من الغاز يقدر بنحو 1.1 تريليون قدم مكعب. وفي العام نفسه، منحت السلطة الفلسطينية تلك الشركة عقداً للاستغلال، لم يفعل العمل به بسبب إسرائيل، رغم عدم رفضها الصريح. وفي العام ٢٠١٩ أعلنت فلسطين حدودها البحرية، وفقاً لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، والتي أصبحت فلسطين طرفاً فيها في العام ٢٠١٥، إلا أن مصر أعلمت الأمم المتحدة رفضها القبول بتلك الحدود، كما لحقت بها إسرائيل بعد أسبوعين. ويتطلب التحكم بغاز غزة ضم إسرائيل للقطاع، والسيطرة الأمنية المطلقة عليه، الأمر الذي يغير المعادلة التي عملت بها إسرائيل خلال السنوات الماضية، بعد حدوث الانقسام الفلسطيني في العام ٢٠٠٧، ويقوم على تعميق حالة الفصل بين السلطة وحركة "حماس" لأغراض سياسية. إن ذلك قد يفسر تصريحات إسرائيل خلال العدوان الحالي على غزة المتعلقة بالسيطرة الأمنية والتحكم في القطاع، في سيناريو ما بعد العدوان، وكذلك تصريحاتها حول تهجير الفلسطينيين.

وقد يقدم العامل السابق، بالإضافة لعوامل أخرى، تفسيراً لموقف إسرائيل بشن عدوانها المدمر على غزة، كما يقدم تفسيراً لمواقف دول عديدة أخرى في المنطقة وخارجها من العدوان، منخرطة بمشاريع الطاقة والغاز التي تقودها الولايات المتحدة فيها. فإسرائيل التي تسعى دون مواربة لأن تكون دولة قائدة في المنطقة، ليس فقط على المستوى الصناعي والعسكري والأمني، بل أيضاً في مجال الطاقة، ليس فقط في نقلها بل في إنتاجها أيضاً. ويعد المشروع سابق الذكر ضرورياً للولايات المتحدة في تنافسها مع الصين وروسيا معاً، ويعتبر هدف الولايات المتحدة المعلن ضرب طريق الحرير الصيني بطريق الهند المنافس، والذي يتكرس من خلال وجود إسرائيل كعنصر أساس فيه.

قد يفسر ذلك العامل الأخير ويقدم إجابات على العديد من المواقف، ومنه العدوان غير المبرر بهذا الشكل على غزة، والذي لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم هجوم "حماس". ويفهم أيضاً من خلال ذلك العامل دعوات إسرائيل في بداية عدوانها على غزة بتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، والذي ارتبط برؤية وثيقة أمنية إسرائيلية، كُشف عنها في أعقاب العدوان، دعت لإحداث عملية تدمير واسعة في القطاع، وجعلته مكاناً غير قابل للحياة.. إلا أن نجاح تلك المؤامرة يعني ضياعاً تاماً للقضية الفلسطينية، وليس غزة وحدها، في ظل أهداف سياسية وأيديولوجية إسرائيلية لا تغيب.



