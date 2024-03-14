دعا إيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين ودعم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان الإيطالي برئاسة وزير الدفاع السابق لورينزو غويريني، حيث وضعهم بصورة تداعيات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة على شعبنا، وفتح المعابر إلى قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الكهرباء والمياه.
وأضاف اشتية: "أن إسرائيل عبر الدمار والقتل والتجويع تعمل على جعل الحياة مستحيلة في غزة بهدف تهجير الناس ضمن غطاء الهجرة الطوعية".
وتابع: "إن وقف العدوان بحاجة لموقف دولي قوي، وأن غزة بعد العدوان بحاجة لجهد أكبر لتنفيذ خطة شاملة تغطي احتياجات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي".
ودعا رئيس الوزراء البرلمان الإيطالي إلى قيادة جهد نحو اعتراف بلادهم بالدولة الفلسطينية، ودعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، ومقاطعة الاستيطان والمستوطنين
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