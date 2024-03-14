دعا إيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين ودعم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان الإيطالي برئاسة وزير الدفاع السابق لورينزو غويريني، حيث وضعهم بصورة تداعيات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة على شعبنا، وفتح المعابر إلى قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الكهرباء والمياه.

وأضاف اشتية: "أن إسرائيل عبر الدمار والقتل والتجويع تعمل على جعل الحياة مستحيلة في غزة بهدف تهجير الناس ضمن غطاء الهجرة الطوعية".

وتابع: "إن وقف العدوان بحاجة لموقف دولي قوي، وأن غزة بعد العدوان بحاجة لجهد أكبر لتنفيذ خطة شاملة تغطي احتياجات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي".

ودعا رئيس الوزراء البرلمان الإيطالي إلى قيادة جهد نحو اعتراف بلادهم بالدولة الفلسطينية، ودعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، ومقاطعة الاستيطان والمستوطنين