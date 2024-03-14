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الأردن يدين تركيب بوابات حديدة على أبواب الأقصى

3/14/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان /PNN /أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الخميس، تركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على ثلاثة أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وبأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك كافة وتنظيم الدخول إليه.

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