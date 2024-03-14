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وكالة الطاقة تتوقع عجزا طفيفا في سوق النفط

3/14/2024 2:09:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنه إذا استمرت التخفيضات الطوعية لتحالف «أوپيك+» خلال 2024 فإن سوق النفط ستشهد عجزا طفيفا بدلا من الفائض.
وتوقعت الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأول من 2024 بواقع 270 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة إن مواجهة الاضطرابات التي أعقبت جائحة كوفيد-19 وضبابية التوقعات الاقتصادية ستكبحان نمو الطلب على النفط هذا العام، حتى في الوقت الذي يقدم فيه اضطراب قطاع الشحن دفعة قصيرة الأجل. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط إن النمو يعود إلى مستوياته المعتادة بعد التقلبات الشديدة التي شهدتها سنوات الجائحة. وأضافت: التباطؤ الاقتصادي العالمي يضيف إلى المعوقات لاستخدام النفط، كما هو الحال مع تحسين كفاءة المركبات وتزايد السيارات الكهربائية.
من جانبها، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» الأربعاء الماضي، إنها مستبشرة خيرا بتقديرات لوكالة الطاقة الدولية تسلط الضوء على أهمية أمن النفط، لكن التباين الكبير في توقعات الجانبين حول الطلب لايزال مستمرا.
وتتباين وجهات نظر الجانبين بقدر كبير فيما يتعلق بتقديرات الطلب على النفط هذا العام فصاعدا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب إلى ذروته بحلول عام 2030، بينما لا يرى منتجو النفط في «أوپيك» أي وصول إلى الذروة في توقعاتهم التي تمتد إلى عام 2045.
وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن وجهات نظر الجانبين باتت متباعدة أكثر مما كانت عليه قبل 16 عاما على الأقل.

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